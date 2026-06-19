Назван лучший игрок 1-тура ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов определил лучшего футболиста 1-го тура чемпионата мира-2026.

«Лучший игрок 1-го тура – Лионель Месси. Когда человек забивает три гола на чемпионате мира, это уровень сумасшедший. Тем более в 38 лет – возраст все равно имеет значение, но Лео за счет феноменальной техники делает результат на таком уровне», – сказал Семшов.