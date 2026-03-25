  • Семшов похвалил Соболева: «Усадил на лавку футболиста за 77 миллионов»

Семшов похвалил Соболева: «Усадил на лавку футболиста за 77 миллионов»

25 марта, 15:29
3

Игорь Семшов поделился мыслями об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева после зимней паузы.

«По-моему, Соболев прекрасно понял, чего от него ждет Семак и что надо делать, чтобы попадать в состав. Ты можешь хоть все 90 минут бодаться-бороться, выиграть всю борьбу, но от форварда требуется гол.

Соболев стал забивать регулярно этой весной, и оказалось, что русский форвард может выиграть конкуренцию у футболиста, у которого в резюме есть сумма трансфера в 77 миллионов.

Соболев своими голами просто усадил Дурана на лавку. Но надо сказать, что с такой полузащитой, как сейчас у «Зенита», у Соболева отличные шансы забивать постоянно.

Что касается Дурана, то по фактуре это калибр Кордобы. Другое дело, что пока просто не могу понять этого футболиста. У него на носу чемпионат мира, но особого рвения в играх за «Зенит» у него не вижу. Нет той самоотдачи, что отличает Кордобу.

Но это и показывает, что в нашем чемпионате только на мастерстве не выедешь – Дурану надо как-то позлее выходить с лавки. Так просто Соболев свое место не отдаст», – сказал Семшов.

  • Соболев забил три мяча в трех последних матчах «Зенита» в РПЛ.
  • Всего в сезоне-2025/26 он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
  • У Соболева 14 матчей за сборную России, шесть голов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семшов Игорь
Комментарии (3)
СильныйМозг
1774443189
Полный бред. Дельфин играет потому что семак с ума сошёл.
Ответить
Volrad777
1774453202
Ничего скоро он и семака на лавку усадит. Дно есть дно
Ответить
FWSPM
1774456088
пацан всерьез за дело взялся идет на десятку за сезон. берегись кордоба!
Ответить
