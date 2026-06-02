ЦСКА предрекли потерянный сезон: «Клуб слишком дергается»

Игорь Семшов скептически оценил перспективы ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова, которого в понедельник утвердили на посту главного тренера армейцев.
«У ЦСКА будет потерянный сезон. Клуб в последнее время слишком дергается, у них за три сезона третий или четвертый тренер, нет стабильности.
Когда была стабильность, команда боролась за чемпионство. Если не стоит задача выиграть чемпионство или кубок, то Игдисамов – самая лучшая фигура.
Я не верю, что ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за чемпионство», – сказал Семшов.
- Игдисамов возглавил ЦСКА 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
- С 39-летним тренером заключили контракт по схеме «2+2».
Источник: «Матч ТВ»