ЦСКА предрекли потерянный сезон: «Клуб слишком дергается»

Игорь Семшов скептически оценил перспективы ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова, которого в понедельник утвердили на посту главного тренера армейцев.

«У ЦСКА будет потерянный сезон. Клуб в последнее время слишком дергается, у них за три сезона третий или четвертый тренер, нет стабильности.

Когда была стабильность, команда боролась за чемпионство. Если не стоит задача выиграть чемпионство или кубок, то Игдисамов – самая лучшая фигура.

Я не верю, что ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за чемпионство», – сказал Семшов.