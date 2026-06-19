Семшов ответил, кто выиграет ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов не сомневается в победе Франции на чемпионате мира-2026.

Французы в 1-м туре победили Сенегал со счетом 3:1.

Мбаппе отличился на 66-й и 96-й минутах.

Он стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

«Не представляю, что должно случиться, чтобы Франция не забрала титул. Такой сильный состав, такое умение усиливать свою игру, как это произошло во втором тайме – потрясающее впечатление. Уровень лидеров очень высок, плюс все достаточно молодые ребята.

Бразилия? Обычно эта команда привозит на ЧМ несколько феноменальных атакующих игроков, а сейчас там один феномен – тренер Анчелотти, который умеет брать титулы. Плюс, как ни странно, мало игроков экстра-класса, которые за счет уровня своего мастерства умеют делать результат», – сказал Семшов.