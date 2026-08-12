Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию, что его не устраивает игра опорного полузащитника Вильмара Барриоса.
– Ходят слухи, что Барриос может покинуть команду.
– Да зачем эти слухи? У Барриоса действующий контракт. У него плюс год, если не ошибаюсь, если он играет какое-то количество матчей.
То есть теоретически Барриос еще на два года может задержаться. А может на год, а может не задержаться.
Это реалии. На сегодняшний день он игрок команды. Эти слухи не подтверждены абсолютно ничем.
- Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
- Его статистика: 264 матча, 3 гола, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»