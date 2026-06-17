ЧМ-2026. Франция стартовала с победы над Сенегалом (3:1) благодаря дублю Мбаппе

Франция справилась с Сенегалом в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «МетЛайф» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси) и закончилась со счетом 3:1 в пользу европейской сборной.

Победу французам принес дубль Килиана Мбаппе. Он отличился на 66-й и 96-й минутах, став лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Также голы забивали Брэдли Барколя и Ибрахим Мбайе из «ПСЖ».