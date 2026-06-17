ЧМ-2026. Франция стартовала с победы над Сенегалом (3:1) благодаря дублю Мбаппе

Франция справилась с Сенегалом в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «МетЛайф» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси) и закончилась со счетом 3:1 в пользу европейской сборной.
Победу французам принес дубль Килиана Мбаппе. Он отличился на 66-й и 96-й минутах, став лучшим бомбардиром в истории своей сборной.
Также голы забивали Брэдли Барколя и Ибрахим Мбайе из «ПСЖ».
Чемпионат мира. Группа I. 1 тур
Франция - Сенегал - 3:1 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 66; 2:0 - Б. Барколя, 82; 2:1 - И. Мбайе, 90+5; 3:1 - К. Мбаппе, 90+6.
Источник: «Бомбардир»