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  • 80 тысяч билетов на дебютный матч Зидана во Франции были раскуплены за сутки

80 тысяч билетов на дебютный матч Зидана во Франции были раскуплены за сутки

Сегодня, 16:20

Все билеты на первый матч сборной Франции под руководством главного тренера Зинедина Зидана были раскуплены за сутки.

Как сообщает RMC Sport, болельщики раскупили 80 тысяч билетов.

Франция в рамках 3-го тура Лиги наций сыграет с Италией. Встреча пройдет 2 октября на «Стад де Франс».

  • Зидан возглавил сборную Франции 28 июля, сменив Дидье Дешама.
  • Контракт 54-летнего специалиста рассчитан на 4 года.
  • Зидан не работал тренером 5 лет после ухода с поста главного тренера «Реала» в июне 2021 года.

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Источник: «Бомбардир»
Франция Зидан Зинедин
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