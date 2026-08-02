80 тысяч билетов на дебютный матч Зидана во Франции были раскуплены за сутки

Все билеты на первый матч сборной Франции под руководством главного тренера Зинедина Зидана были раскуплены за сутки.

Как сообщает RMC Sport, болельщики раскупили 80 тысяч билетов.

Франция в рамках 3-го тура Лиги наций сыграет с Италией. Встреча пройдет 2 октября на «Стад де Франс».