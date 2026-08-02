80 тысяч билетов на дебютный матч Зидана во Франции были раскуплены за сутки

Все билеты на первый матч сборной Франции под руководством главного тренера Зинедина Зидана были раскуплены за сутки.
Как сообщает RMC Sport, болельщики раскупили 80 тысяч билетов.
Франция в рамках 3-го тура Лиги наций сыграет с Италией. Встреча пройдет 2 октября на «Стад де Франс».
- Зидан возглавил сборную Франции 28 июля, сменив Дидье Дешама.
- Контракт 54-летнего специалиста рассчитан на 4 года.
- Зидан не работал тренером 5 лет после ухода с поста главного тренера «Реала» в июне 2021 года.
Источник: «Бомбардир»