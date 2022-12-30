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    Зинедин Зидан

    Тренер
    Имя Зинедин
    Фамилия Зидан
    Гражданство Франция
    Дата рождения 23 июня 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Реал 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.01.2021 Алькояно 2 : 1 Реал
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