Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Франция
Франция
23 июня 1972 (54)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Зидан прокомментировал волевую победу Франции над Бельгией в Лиге наций
6 октября
1
Зидан сказал, что думает о Роналду
4 октября
4
Олисе стал автором уникального достижения в сборной Франции
3 октября
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
3 октября
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
29 сентября
1
Зидан прервал 32-летнюю серию неудач тренеров сборной Франции
26 сентября
Зидан высказался о дебюте во главе сборной Франции
26 сентября
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
25 сентября
1
Зидан ввел новый запрет в сборной Франции
25 сентября
1
Зидан прокомментировал состояние заболевшего Мбаппе
24 сентября
Мбаппе оценил назначение Зидана в сборную Франции
22 сентября
Зидан определил капитана сборной Франции
18 сентября
3
Состав Франции на первый сбор при Зидане
18 сентября
4
Бубнов определил общее между Захаряном и Зиданом
16 сентября
1
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
15 сентября
8
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
80 тысяч билетов на дебютный матч Зидана во Франции были раскуплены за сутки
2 августа
Фото
Сборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана
29 июля
1
Аршавин прокомментировал назначение Зидана в сборную Франции
29 июля
1
Реакция Мбаппе на назначение Зидана главным тренером сборной Франции
28 июля
10
Зидан рассказал, чем занимался последние 5 лет
28 июля
Зидан высказался о новом стиле игры сборной Франции
28 июля
Фото
⚡ Зидан возглавил сборную Франции
28 июля
15
Зидан подписал контракт со сборной Франции
21 июля
1
Во Франции раскрыли дату начала работы Зидана в сборной
18 июля
2
Романо назвал нового тренера сборной Франции
17 июля
1
Мостовой – о новом тренере сборной Франции: «Один футбольный человек сменит другого»
16 июля
1
Фабрицио Романо дал инсайд по смене главного тренера в сборной Франции
15 июля
3
Американец Балогун повторил знаменитый перформанс Зидана
2 июля
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+