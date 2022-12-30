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Зинедин Зидан
Главные новости
01:03
Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год
1
00:57
Примера. «Атлетико» победил «Жирону» (1:0) благодаря голу на 94-й минуте
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
1
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
1
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
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Все новости
00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:50
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23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
3
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
3
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
4
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
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«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
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Зинедин Зидан
Тренер
Имя
Зинедин
Фамилия
Зидан
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 июня 1972
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Суперкубок Испании 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Суперкубок Испании 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Суперкубок Испании 2017
Суперкубок УЕФА 2017
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Клубный чемпионат мира 2016
Лига чемпионов 2016/2017
Суперкубок УЕФА 2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Реал
1
0
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
20.01.2021
Алькояно
2 : 1
Реал
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
2
24 февраля
15:12
«ПСЖ» определил двух кандидатов на замену Гальтье
17 февраля
14:21
Зидан ответил, когда он вернется к тренерской работе
3
16 февраля
12:00
У руководства «ПСЖ» появились претензии к Гальтье после трех поражений подряд
2
10 февраля
16:00
Зидан назвал условие для возвращения в «Реал»
6
29 января
11:48
Стало известно, почему Зидан не вернется в «Реал»
4
27 января
18:53
Зидан летом вернется к работе. Он открыт для переговоров с четырьмя клубами
4
26 января
12:50
Зидан открыт для возвращения в «Реал». Ему интересна работа еще в двух клубах
23 января
13:44
Сборная Бразилии рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера
5
21 января
13:23
Зидан отказал пяти сборным ради «Ювентуса»
2
12 января
16:22
Ле Грэ расплакался из-за отстранения от должности президента FFF после слов о Зидане
2
11 января
16:30
Ле Грэ отстранили от должности президента FFF после слов о Зидане
3
9 января
13:20
Президент FFF извинился перед Зиданом
1
12:37
«Позорное неуважение к легенде». Министр спорта Франции встала на защиту Зидана после слов президента FFF
1
01:07
Мбаппе вступился за Зидана и ответил главе Федерации футбола Франции
3
00:03
Президент FFF: «Я бы даже не ответил Зидану, если бы он мне позвонил»
7 января
23:17
Зидан отклонил предложения от трех сборных
2
30 декабря 2022
00:48
Зидан двумя словами охарактеризовал Пеле
1
28 декабря 2022
13:24
«Я чуть с ума не сошел». Газинский вспомнил, как встретился с Зиданом
26 декабря 2022
11:19
Мбаппе готов остаться в «ПСЖ», но при выполнении трех условий
14
25 декабря 2022
19:21
Зидан, Энрике – претенденты на пост тренера сборной Португалии
17:57
Зидан, Тухель, Почеттино, Бенитес – претенденты на пост тренера сборной Бразилии
3
22 декабря 2022
17:47
Стали известны четыре кандидата на пост тренера сборной Бразилии
2
13:00
Топ-10 футболистов в истории по версии Sports Mole
4
20 декабря 2022
00:37
Бензема может вернуться в сборную Франции, но при одном условии
1
17 декабря 2022
16:57
Роналдиньо: «Сильно сомневаюсь, что Зидану по силам тренировать сборную Бразилии»
3
16:26
Зидан отказался лететь в Катар на финал ЧМ-2022
3
15 декабря 2022
12:56
Зидан может возглавить сборную Бразилии
1
11 декабря 2022
04:00
Гризманн – лучший ассистент сборной Франции за последние 50 лет
7 декабря 2022
21:24
Президент FFF: «Хочу, чтобы Дешам остался в сборной Франции. Зидана я не рассматривал»
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17.12.2022 11:22
Результаты Марокко – заслуга одного скаута: запускал дорогую академию с правительством и уговаривал игроков выступать за сборную: Хакими звал через Зидана
Кто такой Нассер Ларге.
08.07.2021 20:52
Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
Авторы «Бомбардира» прикидывают.
28.05.2021 21:13
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
Нашли для него новый клуб.
25.03.2021 16:28
Вижу слухи, что Роналду собирается уходить из «Ювентуса». Реально?
Главное по теме.
7
30.01.2021 23:39
«Реал» вылетел из двух кубков и валится в Примере. Поражений больше, чем за весь прошлый сезон
Зидан говорит: «Это не провал».
5
09.01.2021 19:11
«Реал» ругается с Рамосом из-за нового контракта. Тот просит на два года – но против этого политика клуба
Со времен Зидана только один человек нормально завершил карьеру в «Реале».
4
17.07.2020 15:12
Главный помощник Зидана в «Реале» – вечный друг, который вытирал ему слезы, познакомил с женой и ведет все тренировки
Кто такой Давид Беттони.
23.02.2020 18:16
«Реал» – мрак: наезжает на судей, проигрывает важные матчи и снова остается без Азара
А впереди матчи с «Барсой» и «Сити».
7
19.12.2019 16:28
Бэйл много ругался в «Реале» и портил репутацию гольфом. Теперь его карьере в Испании мешает политика
Несмотря на это, Зидан защищает его в прессе.
5
18.12.2019 15:15
Как же хорош Бензема без Роналду! Вернулся на родную позицию и забивает больше Месси
Да и сборная ему совсем не нужна.
2
22.09.2019 13:23
«Барса» и «Реал» – разочарование. Тренеры нервничают, лидеры не тащат
Команды нервничают на старте сезона.
4
17.08.2019 13:10
Отдает пасы ножницами и забивает рабоной. Да, этот парень теперь играет в АПЛ
Мы давно не видели подобной техники.
4
21.07.2019 17:42
Между Бэйлом и Зиданом жесткий конфликт. Возможно, все закончится уходом Бэйла
Агент Бэйла назвал коуча позорищем.
12
03.05.2019 17:00
Зидан уже почти два месяца в «Реале». Что изменилось?
Вернул Иско, воскресил Бензема, договорился с Азаром.
3
16.03.2019 21:15
Первые реформы Зидана в «Реале»: убрал Куртуа и вернул Наваса и Иско. Все рады
Новый старый тренер – новые старые лидеры.
9
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28.09.2019 17:35
Атлетико – Реал прогноз и ставка на матч 28 сентября 2019. Испания Примера
Футбол. Чемпионат Испании Примера 2019/20 7-й тур. Прогноз и ставка на матч Атлетико – Реал. Начало 28 сентября 2019г в 22:00 мск.
21.08.2019 21:09
Валерий Лобановский и топ 50 величайших тренеров в истории
Валерий Лобановский вошел в рейтинг топ-50 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min
11.08.2019 10:24
Неймар: Барселона или Реал ? ПСЖ нужен Дибала
Леонардо подтвердил переговоры о трансфере игрока Неймара (правда, не уточнил клуб). И это уже похоже на реальную попытку подрыва трансферного окна.
28.07.2019 11:30
Гарет Бэйл переходит в Цзянсу Сунин.
Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин». 30-летний валлиец подпишет трeхлетний контракт с «Цзянсу Сунин». Принципиальная договорeнность о сделке достигнута, сторонам осталось лишь уладить незначительные детали.
07.06.2019 20:34
Реал Мадрид начал продажу футболок Эдена Азара
Мадридский «Реал» готовится к подписанию бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара. В официальном магазине «Реала», который располагается в аэропорту Барселоны, начали продажу футболок с фамилией игрока.Об этом сообщает ряд футбольных изданий Ис
03.06.2019 18:25
Реал Мадрид КУПИЛ Эдена Азара в 2018 году
Эта история началась в 2018 году когда после Чемпионата Мира по футболу Реал Мадрид купил Эдена Азара. И каждый день ждут в Мадриде когда приедет к ним Азар и заменит не заменимого Роналду, но Азар не приехал.
25.05.2019 19:46
Дети футбольных легенд в большом футболе
Давайте посмотрим на детей футбольных легенд которые пошли по стопам своих отцов и решили так же играть в большой футбол. Кое – какие имена я думаю для вас станут открытием.
04.05.2019 11:02
Жозе Моуринью против Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. Новости футбола
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после полуфинала Лиги чемпионов высказался о работе Юргена Клоппа в «Ливерпуле» и Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
01.05.2019 14:21
Неймар переходит в Реал. РАЗОБЛАЧЕНИЕ. Новости футбола сегодня
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет перейти в мадридский «Реал». Форвард парижан рассказал о своем желании партнеру по сборной Бразилии и защитнику «сливочных» Марсело. В программе El Chiringuito de Jugones на канале Mega эту информацию озвучил бывший гл
24.10.2017 15:22
Зидан на пути к тотальному футболу
Зидан пытается играть в футбольные фантазии, но забывает про кое-какие прагматичные шаги. Сделаем тактический разбор этих изысканий.
11.07.2017 17:02
Насколько крут союз Хамеса и «Баварии»
«Бавария» договорилась с «Реалом» об аренде Хамеса с последующим правом выкупа. В своем блоге предлагаю оценить данный трансфер.
09.07.2017 12:45
Почему Хамес и «Манчестер Юнайтед» созданы друг для друга.
Хамес Родригес объявил о своем намерении покинуть «Реал» и теперь за него началась реальная борьба между топ-клубами. О том, почему ему стоит перейти в стан «Манчестер Юнайтед», в моем блоге.
03.07.2017 13:03
Почему Мбаппе стоит предпочесть переход в «Арсенал» трансферу в «Реал»
Сага с будущим Килиана Мбаппе продолжается и мой блог предлагает вам мнение о том, почему юному таланту надо повременить с переходом в «Реал» и стоит выбрать команду Арсена Венгера.
11.05.2017 18:40
Что именно делает Зидана топ-тренером
Когда француз сходу выиграл Лигу чемпионов, многие списывали это на легкий календарь, удачу и даже багаж Рафы Бенитеса. Сейчас «Реал» снова в финале ЛЧ и наверняка выиграет Примеру.
15
01.05.2017 00:13
День Сурка?
Дерби – это всегда особенный матч. Но ещё круче, когда этот матч приходится на самый лучший еврокубковый турнир – Лигу чемпионов.
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