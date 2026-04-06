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Зинедин Зидан
Материалы
Зинедин Зидан - материалы
Франция
Франция
23 июня 1972 (54)
Тренер
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Публикации
Десять лучших тренеров 21 века: профессионалы, изменившие футбол
Мы собрали десять тренеров, чьи достижения оставили неизгладимый след в истории.
06.04.2026 09:27
2
7 лучших футболистов в истории Чемпионата мира: от Пеле до Мбаппе
Мы выбрали семерых, чьи достижения, титулы и влияние на игру не вызывают сомнений.
05.03.2026 09:18
Топ-10 лучших голов в истории футбола
Самые красивые голы за всю историю футбола: от ван Бастена до Роберто Карлоса
12.12.2024 11:22
5
Таксист привез звездного игрока прямо на футбольное поле за секунды до стартового свистка – помните, откуда эта история?
Арбитр чуть не показал водителю желтую карточку.
23.02.2024 12:35
11
Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции – на вершине рейтинга действующий футболист, но не Мбаппе
Килиан в погоне за главными французскими голеадорами.
16.02.2024 10:25
2
Топ-10 игроков 2000-х по версии FourFourTwo
Эти люди влюбили нас в футбол!
29.09.2023 13:00
1
Эволюция отношений Бензема и Винисиуса: от «не пасуй ему, прошу жизнью матери» до формирование сильнейшей связки
На двох состряпали 10 голов сезоне.
12.04.2023 23:40
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
Нашли для него новый клуб.
28.05.2021 21:13
Вижу слухи, что Роналду собирается уходить из «Ювентуса». Реально?
Главное по теме.
25.03.2021 16:28
7
«Реал» вылетел из двух кубков и валится в Примере. Поражений больше, чем за весь прошлый сезон
Зидан говорит: «Это не провал».
30.01.2021 23:39
5
«Реал» ругается с Рамосом из-за нового контракта. Тот просит на два года – но против этого политика клуба
Со времен Зидана только один человек нормально завершил карьеру в «Реале».
09.01.2021 19:11
4
Главный помощник Зидана в «Реале» – вечный друг, который вытирал ему слезы, познакомил с женой и ведет все тренировки
Кто такой Давид Беттони.
17.07.2020 15:12
«Реал» – мрак: наезжает на судей, проигрывает важные матчи и снова остается без Азара
А впереди матчи с «Барсой» и «Сити».
23.02.2020 18:16
7
Бэйл много ругался в «Реале» и портил репутацию гольфом. Теперь его карьере в Испании мешает политика
Несмотря на это, Зидан защищает его в прессе.
19.12.2019 16:28
5
Как же хорош Бензема без Роналду! Вернулся на родную позицию и забивает больше Месси
Да и сборная ему совсем не нужна.
18.12.2019 15:15
2
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Главные новости
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02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
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00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
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Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
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