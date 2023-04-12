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  • Эволюция отношений Бензема и Винисиуса: от «не пасуй ему, прошу жизнью матери» до формирование сильнейшей связки

Эволюция отношений Бензема и Винисиуса: от «не пасуй ему, прошу жизнью матери» до формирование сильнейшей связки

12 апреля 2023, 23:39

После первого тайма «Реал» ведет счет в матче против «Челси». Единственный гол снова организовала лучшая связка «Мадрида»: Винисиус-Бензема.

  • Винисиус откликнулся на передачу из глубины, пробил в касание;
  • Кепа потащил;
  • Бензема сыграл на добивании.

Не так давно Карло Анчелотти отвечал на вопрос о взаимодействии двух игроков: «Они шикарны. Как вместе, так и по отдельности. Но если мы говорим о связке, то у них феноменальное чувство связи друг с другом. Это сочетание молодой энергии и опыта, и оно приводит к шквалу голов».

Как взаимодействуют Винисиус и Бензема

Статистика по разным турнирам:

  • В Примере забили четыре гола с передач друг друга;
  • Лига чемпионов: три гола с передач друг друга;
  • Кубок Испании: три гола с передач друг друга.

Итог – 10 совместных голов. Еще больше они соорудили моментов и мячей, не прямо участвуя в этих эпизодах. А что они говорят друг о друге? Теперь – только самое приятное. Вот слова Бензема:

«Вини вырастет в лучшего игрока в мире. Его чувство момента феноменально. Я провел почти всю карьеру в «Реале», и он – один из трех сильнейших партнеров по команде, с кем мне приходилось играть. Мы феноменально дополняем друг друга на поле».

А вот теплый ответ от Винисиуса:

«Карим – легенда «Реала». Когда я приехал в клуб, он помогал мне адаптироваться. Сейчас он делает так, чтобы я был одним из лучших на поле. Если бы не влияние Бензема, то я бы не забил и половины своих голов».

А раньше было по-другому: Бензема просил в перерыве матча не отдавать передачу на Винисиуса

Октябрь-2020. Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и гладбахской «Боруссия». «Боруссия» ведет 1:0. В перерыве камеры подтрибунного помещения выхватили Бензема, который общался с Ферланом Менди. Бензема говорил ему: «Он делает, что ему угодно. Брат, не пасуй на него, прошу жизнью матери. Он играет против нас».

Позже Винисиус попросил медиа не придумывать скандал на пустом месте, а Бензема говорил: «Я просто хотел, чтобы мы обратили внимание на соперника – он играл против нас великолепно. Нам нужно было обратить внимание на него. Никаких ссор». Отмазки звучали не очень убедительно, поэтому вмешался Зинедин Зидан и, по данным AS, помирил футболистов.

Спустя год Бензема вспомнил момент: «Я действительно был недоволен действием партнера по команде. Но это был не Вини. У нас всегда были отличные взаимоотношения».

Фото: AFLO/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Лига чемпионов Испания. Примера Лига чемпионов Челси Реал Бензема Карим Винисиус Анчелотти Карло Зидан Зинедин
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