Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - БФ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды

Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды

Сегодня, 10:39
2

Знаменитая фигуристка, бывший депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос о возможном присуждении вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову государственной награды.

«Я не знаю, здесь, наверное, будет от движения зависеть. У нас же футбольные болельщики – они самые активные. Если что, они могут и стадион снести, наверное, и здесь смогут проявить свою активность.

Конечно, мы всегда гордимся нашими спортсменами, когда они показывают выдающиеся результаты, независимо от того, где выступают и кого представляют. Мне кажется, что вся страна и весь мир гордятся и восхищаются достижениями Александра Овечкина. Теперь у нас есть такие успехи и в футболе. Это, безусловно, очень важно», – сказала Роднина.

  • 30 мая Сафонов в составе «ПСЖ» во второй раз выиграл Лигу чемпионов.
  • Всего 27-летний голкипер выиграл 8 трофеев за 2 сезона в парижской команде.

Еще по теме:
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев» 4
«ПСЖ» купит нового вратаря 4
Источник: ТАСС
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1780649419
Честно говоря , удивила Роднина . После того , как пожила в американии , поумнела , поняла , что в родных пенатах лучше . А насчёт Сафонова всё верно сказано , он достойно прославляет наше Отечество в футболе . Как Саша Овечкин в хоккее .
Ответить
mihail200606
1780654128
Ниче конкретно не сказала..съехала.. Салонов вообще пох на самом деле
Ответить
Главные новости
«Второй тайм – катастрофа»: Карпин прокомментировал разгром Буркина-Фасо
22:40
Товарищеский матч. Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде (3:0)
21:59
19
Футболист «Манчестер Юнайтед» дебютировал за сборную России
21:30
3
Два игрока «Зенита» могут отправиться в «Локо» в обмен на Карпукаса
20:36
27
Информация о состоянии Глушакова после серьезной операции
19:54
3
Инсайдер назвал клуб, куда Батраков перейдет летом
19:46
2
В «Локо» внутренний конфликт по поводу трансфера Батракова в «ПСЖ»
18:59
31
Подробности трансфера форварда Аугусто в «Зенит»
18:25
9
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
17:59
6
Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»
17:37
29
Все новости
Все новости
Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в мае
18:41
1
Аршавин признался, что не гордится Сафоновым: «Акинфеев лучше»
14:11
5
ФотоВ Париже «переименовали» улицу в честь Сафонова
12:05
3
ВидеоМакрон показал, как жмет руку Сафонову
10:56
11
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
10:39
2
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
Вчера, 19:25
4
«ПСЖ» купит нового вратаря
Вчера, 17:41
4
Аршавин составил топ-3 игроков постсоветского пространства
Вчера, 11:42
4
ФотоСафонов попал в топ-10 самых дорогих вратарей мира по версии CIES
Вчера, 09:44
3
Семин ответил на вопрос, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
Вчера, 01:31
3
Сафонова осудили за пост в соцсети
Вчера, 00:33
3
Впечатления Сафонова от встречи с Макроном
3 июня
13
Сафонов пройдет по красной дорожке престижной премии
3 июня
3
Сафонова признали лучшим вратарем Европы
3 июня
7
Депутат Госдумы объяснила, почему Сафонову не присвоят звание ЗМС
3 июня
11
Сафонов – сильнейший вратарь чемпионата Франции
3 июня
3
Во Франции предсказали дальнейшую судьбу Сафонова
3 июня
2
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Мостовой озвучил позицию по присвоению Сафонову звания ЗМС
3 июня
9
Сафонов подробно рассказал о чемпионском параде «ПСЖ» в Париже
2 июня
Жена Сафонова выступила с пожеланием хейтерам
2 июня
5
Орлов высказался об успехах Хвичи в составе «ПСЖ»
2 июня
1
Клуб Головина уволил главного тренера
1 июня
Сафонов повторил достижение Головина и Фернандеса
1 июня
7
В «ПСЖ» приняли важное решение по Сафонову
1 июня
1
Хвича вошел в топ-10 самых дорогих футболистов мира
1 июня
6
Батраков лишился статуса самого дорогого российского футболиста
1 июня
2
Стало известно, будет ли «ПСЖ» покупать вратаря сборной Португалии
1 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 