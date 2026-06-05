Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды

Знаменитая фигуристка, бывший депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос о возможном присуждении вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову государственной награды.

«Я не знаю, здесь, наверное, будет от движения зависеть. У нас же футбольные болельщики – они самые активные. Если что, они могут и стадион снести, наверное, и здесь смогут проявить свою активность.

Конечно, мы всегда гордимся нашими спортсменами, когда они показывают выдающиеся результаты, независимо от того, где выступают и кого представляют. Мне кажется, что вся страна и весь мир гордятся и восхищаются достижениями Александра Овечкина. Теперь у нас есть такие успехи и в футболе. Это, безусловно, очень важно», – сказала Роднина.