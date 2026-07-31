«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов

«Арсенал» предложил 90 миллионов евро за переход полузащитника Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла».
Стороны близки к соглашению. Клубам еще предстоит согласовать размер бонусов и агентские комиссии. Если в ближайшие дни все детали будут улажены, бразилец станет игроком «Арсенала».
В 2022 году «Лион» продал Гимарайнса в «Ньюкасл», сохранив за собой 20% от будущей прибыли при последующей продаже игрока. Как ожидается, потенциальная сделка принесет французскому клубу более 8 миллионов евро.
- 28-летний Гимарайнс на ЧМ-2026 провел за Бразилию 5 матчей, в которых отметился 4 ассистами.
- В прошлом сезоне он сыграл за «Ньюкасл» в 41 встрече, забил 9 голов, сделал 8 ассистов.
Источник: L'Equipe