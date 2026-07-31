«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов

«Арсенал» предложил 90 миллионов евро за переход полузащитника Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла».

Стороны близки к соглашению. Клубам еще предстоит согласовать размер бонусов и агентские комиссии. Если в ближайшие дни все детали будут улажены, бразилец станет игроком «Арсенала».

В 2022 году «Лион» продал Гимарайнса в «Ньюкасл», сохранив за собой 20% от будущей прибыли при последующей продаже игрока. Как ожидается, потенциальная сделка принесет французскому клубу более 8 миллионов евро.