- 10 февраля
- 16:00 Зидан назвал условие для возвращения в «Реал» 6
- 08:38 Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции 1
- 7 февраля
- 17:49 В «Лионе» ошиблись при медосмотре Изидора. Из-за этого переход нападающего «Локомотива» сорвался 3
- 31 января
- 00:46 Фото «Лион» купил форварда «Херенвена» за 11 миллионов. Ранее клуб отказался от Изидора
- 30 января
- 22:58 «Лион» объявил об отказе от подписания Изидора. Игрок «Локо» провалил медосмотр
- 22:22 Изидор может вместо «Лиона» перейти в другой французский клуб
- 07:58 «Все сложно». Президент «Лиона» – о переговорах с «Локомотивом» по Изидору
- 29 января
- 14:22 Новичок «Челси» Густо дал себе футбольную характеристику
- 13:22 Густо объяснил, почему согласился перейти в «Челси» 1
- 12:15 Фото «Челси» купил защитника Густо. Сумма зимних трат лондонцев достигла 200 миллионов 1
- 28 января
- 18:34 Изидор покинул расположение «Локомотива». Он перейдет в «Лион»
- 27 января
- 23:16 «Челси» купит Густо в январе, но оставит его в «Лионе» в аренде до лета (Фабрицио Романо)
- 20:18 Агент Изидора подтвердил переговоры с «Лионом»
- 19:47 Стали известны условия трансфера Изидора из «Локомотива» в «Лион»
- 17:09 «Локомотив» договорился с «Лионом» по Изидору. Сам игрок хочет в другой клуб 1
- 15:00 Агент Изидора прокомментировал новость о скором переходе форварда в «Лион»
- 13:59 «Локомотив» близок к продаже Изидора за 6 миллионов
- 26 января
- 22:50 «ПСЖ» интересовался Малкомом несколько недель назад. Это запасной вариант для клуба
- 11:11 Форвард «Локомотива» Изидор интересен пяти клубам из Франции и Германии 1
- 10:09 На Изидора появился еще один претендент из Франции
- 25 января
- 09:12 «Севилья» хотела подписать полузащитника «Лиона», но он провалил медосмотр
- 08:37 «Челси» может заплатить 35 миллионов за Густо из «Лиона». Лондонцы уже потратили этой зимой 178 миллионов
- 23 января
- 21:38 «Лион» ответил на предложение «Челси» по защитнику Густо
- 21 января
- 19:58 «Челси» начал переговоры по защитнику «Лиона» 1
- 12 января
- 08:16 Ляказетт провел 500-й матч на клубном уровне 1
- 10 января
- 11:01 В «Зените» прокомментировали обвинения Ловрена в симпатиях к фашизму
- 7 января
- 13:46 Ловрен ответил на обвинения в симпатиях к фашизму 5
- 4 января
- 14:44 Фото «Лион» нанес на форму нашивку в память о Пеле 1
- 3 января
- 18:23 «Теперь его будут больше уважать в сборной». Хорватский журналист – об уходе Ловрена из «Зенита» 7
- 2 января
- 19:43 «Любит-любит, а потом бах, хвостиком махнул и поехал». Мостовой – об уходе Ловрена из «Зенита» 5