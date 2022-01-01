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Лион
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Групама Стэдиум
Сайт:
http://www.olweb.fr
Тренер:
Паулу Фонсека
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Таблица
«Андерлехт» – «Лион»: кто победит в матче 1 тура Лиги Европы 2026/2027
08:32
«Париж» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Париж» – «Лион»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
11 сентября
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
«Лион» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
«Лион» – «Осер»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
3 сентября
«Лион» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Лион» – «Гавр»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027
28 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Трансляция
«Лион» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Лион» – «Фенербахче»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Тулуза» – «Лион»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Фенербахче» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2026
18 августа
«Фенербахче» – «Лион»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
17 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Трансляция
«Лион» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Лион» – «Спарта Прага»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Трансляция
«Спарта» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026
4 августа
«Спарта Прага» – «Лион»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
ЦСКА пытается перехватить трансферную цель «Зенита»
4 июня
6
Трансляция
«Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Лион» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.58
16 мая
Трансляция
«Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала»
9 мая
6
«Тулуза» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.25
9 мая
Еще один европейский клуб включился в гонку за зенитовца Энрике
6 мая
1
Трансляция
«Лион» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
1
2
3
4
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