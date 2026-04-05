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  • «Анжер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Анжер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 14:50
Анжер
05.04.2026, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
93
Харис Белькебла
(К) ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
7
Амин Сбаи
ЛФ
36
Ланрой Машин
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
10
Павел Шулц
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Анжер
40
Oumar Pona
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
42
Маэль Жернигон
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Луи Мутон
ОП
23
Дан Синате
ЦП
31
Аруна Джибирин
ПВ
35
Проспер Питер
ЦФ
9
Годюэн Койялипу
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
34
Steeve Kango
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
5
Орель Мангала
ОП
99
Noah Nartey
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
3-2-3-2
12
Коффи
3
Экоми
4
Камара
20
21
Лефор
27
Рао-Лисоа
8
ван ден Бомен
93
Белькебла
14
Белхдим
7
Сбаи
36
Машин
2-5-2-1
1
Грейф
19
Ниахате
16
Абнер
98
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
6
Тессманн
22
Мата
8
Толиссо
10
Шулц
17
Морейра
9
Эндрик
27
Рао-Лисоа
26
Анен
26
Анен
27
Рао-Лисоа
14
Белхдим
15
Капелле
15
Капелле
14
Белхдим
7
Сбаи
6
Мутон
6
Мутон
7
Сбаи
36
Машин
35
Питер
35
Питер
36
Машин
6
Тессманн
34
34
6
Тессманн
9
Эндрик
10
Карабец
10
Карабец
9
Эндрик
98
Мэйтленд-Найлс
44
Мера
44
Мера
98
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
18
Геззаль
18
Геззаль
8
Толиссо
10
Шулц
11
Яремчук
11
Яремчук
10
Шулц
Остались в запасе
Анжер
Лион
40
Oumar Pona
ВР
42
Маэль Жернигон
ЦЗ
23
Дан Синате
ЦП
31
Аруна Джибирин
ПВ
9
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
5
Орель Мангала
ОП
99
Noah Nartey
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Oumar Pona
ВР
42
Маэль Жернигон
ЦЗ
23
Дан Синате
ЦП
31
Аруна Джибирин
ПВ
9
Годюэн Койялипу
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
5
Орель Мангала
ОП
99
Noah Nartey
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Паулу Фонсека
Анжер
Точно не сыграют
Карлан Аркю
ПЗ
Абдулайе Бамба
ПЗ
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
Мариус Куркуль
ОП
Мельвен Зинга
ВР
Лион
Точно не сыграют
Малик Фофана
ПВ
Реми Химбер
ЛВ
Рубен Клюйверт
ЦЗ
Эрнест Нуама
ЛВ
Николас Тальяфико
ЛЗ
Статистика матча Анжер - Лион
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Количество передач
271
603
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Лиона», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Лион»

«Анжер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Анжер
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