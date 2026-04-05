Составы команд
Анжер
Анжер
3-2-3-2
12
Коффи
3
Экоми
4
Камара
20
21
Лефор
27
Рао-Лисоа
8
ван ден Бомен
93
Белькебла
14
Белхдим
7
Сбаи
36
Машин
2-5-2-1
1
Грейф
19
Ниахате
16
Абнер
98
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
6
Тессманн
22
Мата
8
Толиссо
10
Шулц
17
Морейра
9
Эндрик
27
Рао-Лисоа
26
Анен
26
Анен
27
Рао-Лисоа
14
Белхдим
15
Капелле
15
Капелле
14
Белхдим
7
Сбаи
6
Мутон
6
Мутон
7
Сбаи
36
Машин
35
Питер
35
Питер
36
Машин
6
Тессманн
34
34
6
Тессманн
9
Эндрик
10
Карабец
10
Карабец
9
Эндрик
98
Мэйтленд-Найлс
44
Мера
44
Мера
98
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
18
Геззаль
18
Геззаль
8
Толиссо
10
Шулц
11
Яремчук
11
Яремчук
10
Шулц
Остались в запасе
Анжер
Лион
40
Oumar Pona
ВР
42
Маэль Жернигон
ЦЗ
23
Дан Синате
ЦП
31
Аруна Джибирин
ПВ
9
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
5
Орель Мангала
ОП
99
Noah Nartey
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Oumar Pona
ВР
42
Маэль Жернигон
ЦЗ
23
Дан Синате
ЦП
31
Аруна Джибирин
ПВ
9
Годюэн Койялипу
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
5
Орель Мангала
ОП
99
Noah Nartey
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Паулу Фонсека
Анжер
Точно не сыграют
Лион
Точно не сыграют
Статистика матча Анжер - Лион
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Количество передач
271
603
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Лиона», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»