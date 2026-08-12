«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины

«Манчестер Сити» выкупил у «Марселя» вратаря Херонимо Рульи.
Он подписал с английским клубом контракт на 2 года.
Сообщалось, что сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.
- 34-летний Рульи в прошлом сезоне в 39 матчах за «Марсель» пропустил 52 гола, провел на ноль 9 встреч.
- Он уже был футболистом «Манчестер Сити» с июля 2016 года по январь 2017-го, но не сыграл тогда ни одного матча за клуб.
- Рульи был в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026, но ни разу не вышел на поле Всего на его счету 8 встреч за национальную команду.
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»