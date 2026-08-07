«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри

«Реал» не станет покупать нового опорного полузащитника после отказа Родри перейти в клуб.
Родри, полузащитник «Манчестер Сити», лично уведомил мадридцев о решении присоединиться к «Барселоне». «Реал» первым сделал предложение игроку после завершения чемпионата мира, однако футболист передумал.
Клуб не планирует выходить на рынок за другим опорником. Руководство «Реала» считает, что в нынешнем составе хватает исполнителей, способных закрыть эту позицию.
Жозе Моуринью, главный тренер «Реала», намерен использовать Бернарду Силву, полузащитника команды, в роли опорного полузащитника вместе с другими игроками, которые могут сыграть в центре поля.
- 30-летний Родри в прошлом сезоне провел за «Манчестер Сити» 33 игры, забил 2 гола.
- В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, в 2026-м был признан ФИФА лучшим футболистом чемпионата мира.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
Источник: COPE