«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри

«Реал» не станет покупать нового опорного полузащитника после отказа Родри перейти в клуб.

Родри, полузащитник «Манчестер Сити», лично уведомил мадридцев о решении присоединиться к «Барселоне». «Реал» первым сделал предложение игроку после завершения чемпионата мира, однако футболист передумал.

Клуб не планирует выходить на рынок за другим опорником. Руководство «Реала» считает, что в нынешнем составе хватает исполнителей, способных закрыть эту позицию.

Жозе Моуринью, главный тренер «Реала», намерен использовать Бернарду Силву, полузащитника команды, в роли опорного полузащитника вместе с другими игроками, которые могут сыграть в центре поля.