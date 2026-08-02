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  • Фаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию

Фаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию

Вчера, 23:32
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Болельщики «Манчестер Сити» обратились к компании Puma с просьбой изменить дизайн вратарской формы, подготовленной для Джанлуиджи Доннаруммы.

Новый комплект вратарской экипировки был замечен во время матча «Манчестер Сити» против «Интера». Фанаты «горожан» пожаловались, что расцветка и узор формы провоцируют у них приступы трипофобии – боязни скоплений отверстий и повторяющихся геометрических элементов.

  • Джанлуиджи Доннарумма выступает в экипировке Puma по индивидуальному контракту с немецким брендом.
  • Итальянец в «Манчестер Сити» год.
  • Ранее он выступал за «ПСЖ», «Милан».

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Источник: Спортс
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Сити Доннарумма Джанлуиджи
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