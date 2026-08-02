Фаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию

Болельщики «Манчестер Сити» обратились к компании Puma с просьбой изменить дизайн вратарской формы, подготовленной для Джанлуиджи Доннаруммы.
Новый комплект вратарской экипировки был замечен во время матча «Манчестер Сити» против «Интера». Фанаты «горожан» пожаловались, что расцветка и узор формы провоцируют у них приступы трипофобии – боязни скоплений отверстий и повторяющихся геометрических элементов.
- Джанлуиджи Доннарумма выступает в экипировке Puma по индивидуальному контракту с немецким брендом.
- Итальянец в «Манчестер Сити» год.
- Ранее он выступал за «ПСЖ», «Милан».
Источник: Спортс