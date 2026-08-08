Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов рассказал, как хотел подписать Родри, когда работал главным тренером тульского «Арсенала».

«Была комичная история, когда я работал в тульском «Арсенале», и мы искали опорного полузащитника. Волей случая оказался в Испании и посетил два матча: «Атлетико» – «Эспаньол» и «Вильярреал» – «Валенсия». Так вот, звоню спортивному директору: «Парень в «Вильярреале» под 16-м номером в большом порядке, надо забирать. «Так он уже в «Манчестер Сити», – говорит.

Сейчас принесeт пользу «Барсе», ни малейших сомнений», – сказал Семшов.