Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов рассказал, как хотел подписать Родри, когда работал главным тренером тульского «Арсенала».
«Была комичная история, когда я работал в тульском «Арсенале», и мы искали опорного полузащитника. Волей случая оказался в Испании и посетил два матча: «Атлетико» – «Эспаньол» и «Вильярреал» – «Валенсия». Так вот, звоню спортивному директору: «Парень в «Вильярреале» под 16-м номером в большом порядке, надо забирать. «Так он уже в «Манчестер Сити», – говорит.
Сейчас принесeт пользу «Барсе», ни малейших сомнений», – сказал Семшов.
- В 2024-м Родри выиграл «Золотой мяч».
- На прошедшем чемпионате мира он был признан лучшим футболистом.
- Полузащитник близок к переходу из «Манчестер Сити» в «Барселону».
Источник: Vprognoze.ru