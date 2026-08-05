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Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети

Вчера, 21:30
3

Винисиус Жуниор, вингер мадридского «Реала», удалил из соцсети все публикации и убрал любые упоминания клуба.

Бразилец полностью очистил аккаунт в соцсети, принадлежащей компании Meta (деятельность организации запрещена на территории РФ). На момент появления информации профиль футболиста оставался пустым.

  • Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года.
  • В прошлом сезоне он провeл за мадридский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 11 голевых передач.
  • Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 24-летнему бразильцу со стороны лондонского «Арсенала».

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Арсенал Винисиус
Комментарии (3)
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Not angry fan
1785955019
Тю, додик!
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сапёр 75
1785956155
Ишь, какой ранимый
Ответить
рылы
1785957431
удалил и заплакал. ему ещё персональную стюардессу нужно прикомандировать во время перелёта в лондон, чтобы платочки ему подавала, пока он будет рыдать весь полёт.
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