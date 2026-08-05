Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети

Винисиус Жуниор, вингер мадридского «Реала», удалил из соцсети все публикации и убрал любые упоминания клуба.

Бразилец полностью очистил аккаунт в соцсети, принадлежащей компании Meta (деятельность организации запрещена на территории РФ). На момент появления информации профиль футболиста оставался пустым.