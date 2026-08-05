Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети

Винисиус Жуниор, вингер мадридского «Реала», удалил из соцсети все публикации и убрал любые упоминания клуба.
Бразилец полностью очистил аккаунт в соцсети, принадлежащей компании Meta (деятельность организации запрещена на территории РФ). На момент появления информации профиль футболиста оставался пустым.
- Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года.
- В прошлом сезоне он провeл за мадридский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 11 голевых передач.
- Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 24-летнему бразильцу со стороны лондонского «Арсенала».
Источник: «Бомбардир»