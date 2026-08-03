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  • Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов

Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов

Вчера, 22:00

Директор «РБ Лейпциг» Марсель Шефер отрицает наличие договоренности с «Реалом» по Яну Диоманде.

Ранее Фабрицио Романо сообщил о полном согласовании сделки за 100+ миллионов евро.

«Несколько дней назад некоторые так называемые эксперты по трансферам сообщили, что сделка заключена, или даже сказали «here we go». Это совершенно не так. Мы еще не на этой стадии», – сказал Шефер.

  • «Лейпциг» год назад купил Диоманде у «Леганеса» за 20 млн евро.
  • В дебютном сезоне он забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • На флангового нападающего также претендовали «ПСЖ» и «Ливерпуль».
  • Диоманде играл за Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026.

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Источник: твиттер журналиста Филиппа Хинце
Германия. Бундеслига Испания. Примера РБ Лейпциг Реал Диоманде Ян
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