Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов

Директор «РБ Лейпциг» Марсель Шефер отрицает наличие договоренности с «Реалом» по Яну Диоманде.

Ранее Фабрицио Романо сообщил о полном согласовании сделки за 100+ миллионов евро.

«Несколько дней назад некоторые так называемые эксперты по трансферам сообщили, что сделка заключена, или даже сказали «here we go». Это совершенно не так. Мы еще не на этой стадии», – сказал Шефер.