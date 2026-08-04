«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30

«Реал» связался с представителями своего вингера Винисиуса после чемпионата мира и предложил новый контракт с зарплатой в размере 22 миллионов евро в год.

Сам бразилец хочет зарабатывать 30 миллионов евро за сезон. Сейчас он получает около 17,5 миллиона евро.

Винисиус и его агенты считают, что этот контракт должен стать крупнейшим в карьере, и хотят, чтобы «Реал» по достоинству оценил то, что бразилец уже сделал для клуба.

«Арсенал» следит за ситуацией, но еще не контактировал ни с «Реалом», ни с представителями футболиста.