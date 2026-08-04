«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30

«Реал» связался с представителями своего вингера Винисиуса после чемпионата мира и предложил новый контракт с зарплатой в размере 22 миллионов евро в год.
Сам бразилец хочет зарабатывать 30 миллионов евро за сезон. Сейчас он получает около 17,5 миллиона евро.
Винисиус и его агенты считают, что этот контракт должен стать крупнейшим в карьере, и хотят, чтобы «Реал» по достоинству оценил то, что бразилец уже сделал для клуба.
«Арсенал» следит за ситуацией, но еще не контактировал ни с «Реалом», ни с представителями футболиста.
- Нынешний контракт 26-летнего игрока с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.
- В прошлом сезоне Винисиус провел за клуб 53 матча, забил 22 гола, сделал 14 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.
Источник: ESPN Brazil