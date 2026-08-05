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  • Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»

Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»

Вчера, 21:13
3

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о кубковой победе над «Оренбургом» (5:1).

– Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Атмосфера была замечательной.

– Почему капитаном был Джику?

– Я принял это решение. У нас по три капитана среди россиян и иностранцев. Литвинов – российское сердце «Спартака», один из лучших ребят, с кем мне довелось поработать. Он понял мое решение.

– В России есть поговорка «затишье перед бурей». Вас такое затишье после успешного начала сезона не тревожит?

– В футболе всегда необходимо оставаться скромным, ногами на земле. Мы понимаем сложность сезона, как будет непросто. Перед матчем говорили с ребятами, что мы победители турнира и должны биться и повторить результат. Мы это понимаем и скромно идем дальше.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (3)
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oyabun
1785954824
Достойные ответы.
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subbotaspartak
1785955180
...и скромно идем дальше.... Это для оголтелых...
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алдан2014
1785977314
Тихая радость от такого тренера. Тем более если вспомнить предыдуших
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