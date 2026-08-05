Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о кубковой победе над «Оренбургом» (5:1).

– Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Атмосфера была замечательной.

– Почему капитаном был Джику?

– Я принял это решение. У нас по три капитана среди россиян и иностранцев. Литвинов – российское сердце «Спартака», один из лучших ребят, с кем мне довелось поработать. Он понял мое решение.

– В России есть поговорка «затишье перед бурей». Вас такое затишье после успешного начала сезона не тревожит?

– В футболе всегда необходимо оставаться скромным, ногами на земле. Мы понимаем сложность сезона, как будет непросто. Перед матчем говорили с ребятами, что мы победители турнира и должны биться и повторить результат. Мы это понимаем и скромно идем дальше.