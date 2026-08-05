Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Пути команд РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Оренбург». Игра состоится 5 августа, начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Помазун, Джику, Саусь, Солари, Ву, Литвинов, Мартинс, Парада, Пруцев, Дмитриев, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Оренбург»: Рудаков, Поройков, Савельев, Назаренко, Васильев, Бош, Ценов, Голыбин, Касимов, Иващенко, Дударин.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов

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