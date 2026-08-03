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Жена Смолова пожаловалось на слова прохожего в адрес мужа

Сегодня, 12:17
11

Карина Истомина, жена бывшего нападающего сборной России Федора Смолова, высказалась о негативных комментариях в адрес мужа.

«Вчера была мерзопакостная ситуация. Мы шли с ребенком и мужем по улице, нам навстречу шла пара. И парень вслед моему мужу сказал: «Ой, вам надо было все-таки забивать». Это была отсылка к незабитому пенальти на чемпионате мира в 2018 году. Такое часто повторяется. Это просто отвратительно.

Я не понимаю, почему люди считают нормальным вот так подходить на улице. Я не говорю про интернет, там совсем все очень плохо. Но эти мужчины имеют наглость подходить или кричать что-то такое вслед. Я не знаю, на что они надеются.

Мне кажется, если бы я так шла по улице и мой партнер, парень, друг или муж что-то такое крикнул вслед другому человеку, мне было бы так стыдно. Это стыдобище. Я вообще не понимаю этих мужчин.

Я до сих пор не понимаю, когда я выкладываю что-то с мужем и мне пишут в комментариях про этот пенальти. Это было в 2018 году. Это было 8 лет назад. Это было две жизни назад. Это было до ковида. Это было так давно. Почему это продолжают вспоминать? Почему люди думают, что они имеют право подходить на улице и говорить свое мнение, о котором их никто не спрашивал. Вопрос риторический.

Я редко высказываюсь на эти темы, потому что терпеть не могу, когда это форсится в спортивных пабликах, так как там максимально тяжелая аудитория для меня, у которой эмоционального интеллекта не так много, как хотелось бы», – сказала Истомина на своей странице в соцсети.

  • На ЧМ-2018 Смолов не реализовал послематчевый пенальти в составе сборной России в игре 1/4 финала с Хорватией (2:2, по пенальти 3:4).
  • 36-летний форвард в этом и прошлом сезоне играет за любительские и медиаклубы в FONBET Кубке России.

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Источник: Спортс''
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Кубок Россия Фанком Смолов Федор
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1785750860
Потому что после позорного пижонства 8 лет назад, твой муж не отметился ничем хорошим ни в поступках, ни в словах, чтобы люди могли помнить хорошее и забыть о плохом.
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Томик
1785751195
Потому, что мудак. И ещё спасибо скажите, что на "Вы". "Надо было всё-таки". Это, видимо, поклонник его. Иначе было бы по-другому.
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АКС-74У
1785751594
Хорошо живет гражданка, у неё есть "партнер, парень, друг и муж" и всех она сосет, это я про деньги, а не то, что некоторые подумали.
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ТяжелаяАртиллерия
1785751820
Зарплату футболиста хочу, а отвечать за игру не хочу.
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Цугундeр
1785752217
Ути.)) Так удави своего синерукого придурка с его "панёнкой", а то "партнер, парень, друг или муж..").Определись уже , почему его всей страной ненавидят. Да и не только за это... Коза.
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...уефан
1785752984
...с трудом, но дочитал... Чупакабра: "У меня не так много эмоционального интеллекта..." ...уефан: "Дура, у тебя его нет, вообще!"...
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Император 1
1785753535
Правильно сказал, даже вежливо слишком.
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Baggio1986
1785756219
Так надо было забивать...
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рылы
1785761548
в целом, она права.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1785761591
Я думал прохожий сказал:дурик,ты зачем так себя разукрасил, аж блевать охота...
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