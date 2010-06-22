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Федор Смолов
Федор Смолов
Завершил карьеру
9 февраля 1990 (36), Саратов
#90 | Нападающий
187 см | 80 кг
Россия
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Трансферы
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В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
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