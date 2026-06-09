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«Балтика» отказалась от трех экс-форвардов сборной России

Сегодня, 14:41
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Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников исключил подписание контрактов с Артемом Дзюбой, Федором Смоловым или Александром Кокориным.

Федор Смолов рассказывал, что Андрей Талалаев предлагал ему вернуться в футбол – и сделать это в «Балтике». Вы действительно рассматривали такой вариант?

– Нет. Я с уважением отношусь к Федору, и, возможно, он нас бы усилил, но мы такой вариант не рассматривали.

– Дзюба и Кокорин – свободные агенты. Кто-то из них вам интересен?

– Все-таки наша стратегия развития клуба заключается в молодых и голодных до трофеев футболистах, которые готовы расти под руководством Андрея Викторовича.

И к Артему, и к Александру отношусь также с уважением, но ими мы не интересуемся.

Спортивный директор мне их не предлагал, но, если бы это случилось, я бы, скорее всего, наложил вето.

  • Дзюба после окончания сезона-2025/26 покинул «Акрон», Кокорин – кипрский «Арис».
  • Смолов ушел из «Краснодара» еще год назад.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арис Балтика Дзюба Артем Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (2)
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ilich55
1781006530
Правильно Илюха мыслит. На кой Балтике сбитые лётчики, разучившиеся летать? Разве что сбивать темп.....
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Цугундeр
1781006598
Взять всех троих и выпускать в антракте.
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