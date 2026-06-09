«Балтика» отказалась от трех экс-форвардов сборной России

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников исключил подписание контрактов с Артемом Дзюбой, Федором Смоловым или Александром Кокориным.

– Федор Смолов рассказывал, что Андрей Талалаев предлагал ему вернуться в футбол – и сделать это в «Балтике». Вы действительно рассматривали такой вариант?

– Нет. Я с уважением отношусь к Федору, и, возможно, он нас бы усилил, но мы такой вариант не рассматривали.

– Дзюба и Кокорин – свободные агенты. Кто-то из них вам интересен?

– Все-таки наша стратегия развития клуба заключается в молодых и голодных до трофеев футболистах, которые готовы расти под руководством Андрея Викторовича.

И к Артему, и к Александру отношусь также с уважением, но ими мы не интересуемся.

Спортивный директор мне их не предлагал, но, если бы это случилось, я бы, скорее всего, наложил вето.