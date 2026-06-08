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Смолов обсудил с Талалаевым переход в «Балтику»

Сегодня, 20:58
5

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о потенциальном возобновлении игровой карьеры.

– У вас был разговор с Талалаевым по поводу возвращения в футбол. Не поделитесь деталями?

Мы с Андреем Викторовичем Талалаевым давно знакомы. Пока серьeзных и официальных предложений не было. Но мы с ним разговаривали на тему потенциального возвращения меня в качестве футболиста.

– И каков был итог этого разговора?

– Пока никаков.

– Правильно понимаю, что у Брайана Хиля может появиться серьeзный конкурент?

– Ну, ему восстановиться ещe нужно.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Балтика Смолов Федор Талалаев Андрей
Комментарии (5)
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Цугундeр
1780942018
Полтора придурка многовато для амбициозного клуба из маленького релокантного городка..
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...уефан
1780942716
...Кофемания лучше, правда ж, Фёдор?...
Ответить
Max-Min-vkontakte
1780943886
балалайку Феде от Талалаева..
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Император 1
1780943976
Зачем он Балтике, только позориться.
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Sancool
1780947509
Смолов не Дзюба, у Дзюбы в его возрасте КПД хороший, в основном верховые единоборства + лидер. А Смолов ничего полезного уже не сделает для команды. Пусть подкасты записывает
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