Смолов обсудил с Талалаевым переход в «Балтику»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о потенциальном возобновлении игровой карьеры.

– У вас был разговор с Талалаевым по поводу возвращения в футбол. Не поделитесь деталями?

– Мы с Андреем Викторовичем Талалаевым давно знакомы. Пока серьeзных и официальных предложений не было. Но мы с ним разговаривали на тему потенциального возвращения меня в качестве футболиста.

– И каков был итог этого разговора?

– Пока никаков.

– Правильно понимаю, что у Брайана Хиля может появиться серьeзный конкурент?

– Ну, ему восстановиться ещe нужно.