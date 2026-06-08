Смолов обсудил с Талалаевым переход в «Балтику»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о потенциальном возобновлении игровой карьеры.
– У вас был разговор с Талалаевым по поводу возвращения в футбол. Не поделитесь деталями?
– Мы с Андреем Викторовичем Талалаевым давно знакомы. Пока серьeзных и официальных предложений не было. Но мы с ним разговаривали на тему потенциального возвращения меня в качестве футболиста.
– И каков был итог этого разговора?
– Пока никаков.
– Правильно понимаю, что у Брайана Хиля может появиться серьeзный конкурент?
– Ну, ему восстановиться ещe нужно.
- Федор поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».
Источник: Legalbet