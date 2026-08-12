«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»

«Пари Сен-Жермен» устной согласовал покупку у «Барселоны» нападающего Феррана Торреса.
Каталонцы получат за игрока 55 миллионов евро, включая бонусы. Сторонам осталось уладить последние формальности перед медицинским осмотром и подписанием договора.
- В прошлом сезоне 26-летний Ферран в 49 встречах в составе «Барселоны» 21 раз поразил ворота соперников и сделал 3 ассиста.
- Он забил победный гол сборной Испании в финале ЧМ-2026 с Аргентиной (1:0).
- Торрес выступает за «Барселону» с 2022 года после перехода из «Манчестер Сити».
Источник: страница Санти Ауны в соцсети X