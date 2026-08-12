«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»

«Пари Сен-Жермен» устной согласовал покупку у «Барселоны» нападающего Феррана Торреса.

Каталонцы получат за игрока 55 миллионов евро, включая бонусы. Сторонам осталось уладить последние формальности перед медицинским осмотром и подписанием договора.