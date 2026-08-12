Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что Леонид Слуцкий сменит Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива».

– [Генеральный директор «Локомотива»] Ротенберг хочет другого тренера.

– Хохлова хотят поднять из дубля.

– Да там кого угодно. Слуцкий с Дзюбой приехали на стадион просто так что ли? Что они там забыли на «Локомотиве»? Это намeк. Эти ребята просто так никуда не ездят.

– Думаете Слуцкий пойдeт в команду, где нет усиления и уходят все лидеры?

– А под Слуцкого всe будет.

– То есть вы считаете, что под Галактионова трансферы попридержали, а под нового тренера деньги появятся?

– Конечно. Деньги есть. У РЖД чтобы денег не было.