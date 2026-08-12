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Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»

12 августа, 00:50
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что Леонид Слуцкий сменит Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива».

– [Генеральный директор «Локомотива»] Ротенберг хочет другого тренера.

– Хохлова хотят поднять из дубля.

– Да там кого угодно. Слуцкий с Дзюбой приехали на стадион просто так что ли? Что они там забыли на «Локомотиве»? Это намeк. Эти ребята просто так никуда не ездят.

– Думаете Слуцкий пойдeт в команду, где нет усиления и уходят все лидеры?

– А под Слуцкого всe будет.

– То есть вы считаете, что под Галактионова трансферы попридержали, а под нового тренера деньги появятся?

– Конечно. Деньги есть. У РЖД чтобы денег не было.

  • «Локо» идет в зоне стыков после трех туров РПЛ.
  • Они набрали лишь 2 очка в чемпионате из 9 возможных.
  • У столичной команды нет побед в 4 матчах нового сезона.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Локомотив Слуцкий Леонид Галактионов Михаил Бубнов Александр
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1786488228
слуцкий, дзюба в Локо... - вот это настоящий позор российского футбола.
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evgevg13
1786511965
Прикольно будет
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Красногорск_Фан
1786515376
Пускай в сборной цирка в КВН выступают
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subbotaspartak
1786516915
Саня Мостовой! Однозначно! Под него найдут бабки, у РЖД чтобы денег не было....
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aldo conte
1786518172
Галактионов специалист с именем, без работы не останется. А под тренера неумеху хоть какие деньги давайте, результата не будет. Хотя к Слуцкому это не относится.
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