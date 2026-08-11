Бубнов высмеял Слуцкого

Футбольный эксперт Александр Бубнов с юмором отреагировал на слова экс-тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

«Он сказал, что ещe не видел такого количества китайцев, чтобы они после его увольнения так плакали.

Я думаю, они плакали от радости, потому что его там не стало (смеется).

Собрался в японскую лигу, но пешком. Он что? Забыл, что это островное государство?« – пошутил Бубнов.