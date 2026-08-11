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Бубнов высмеял Слуцкого

11 августа, 20:30
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов с юмором отреагировал на слова экс-тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

«Он сказал, что ещe не видел такого количества китайцев, чтобы они после его увольнения так плакали.

Я думаю, они плакали от радости, потому что его там не стало (смеется).

Собрался в японскую лигу, но пешком. Он что? Забыл, что это островное государство?« – пошутил Бубнов.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Китай. Суперлига Япония. Джей-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Император Бомжей
1786469643
Мерзкий Бубнов, чавкает как тварь в эфире, мычит как корова и мысль раскрыть не может! Главное своих врагов высмеять, хотя сам старый, вонючий клоун!
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BarStep
1786471293
Леня конечно много всякого ****** нашлепал в этом интервью Палец вниз
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Цугундeр
1786471991
Рекуррентное расстройство как руководство для любого мудака по имени Саша..)
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