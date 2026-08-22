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  • «Шанхай Шэньхуа» выиграл 3 из 4 матчей после отставки Слуцкого

«Шанхай Шэньхуа» выиграл 3 из 4 матчей после отставки Слуцкого

22 августа, 19:14
2

«Шанхай Шэньхуа» на выезде переиграл «Чэнду Жунчэн» в 24-м туре чемпионата Китая.

Бывшая команда Леонида Слуцкого одержала победу со счетом 5:4.

«Шэньхуа» выиграл три из четырех матчей после отставки российского тренера, случившейся 2 августа.

Ранее они победили «Циндао Хайню» (1:0) и «Хэнань» (4:1), а уступили «Бейджин Гуоань» (0:3).

Китай. Суперлига. 24 тур
Чэнду Жунчэн - Шанхай Шэньхуа - 4:5 (2:1)
Голы: 1:0 - H. Yiran , 2; 1:1 - Л. Асуэ, 21; 2:1 - В. Силва, 35; 2:2 - Л. Асуэ, 51; 2:3 - Р. Ратао, 53; 2:4 - Л. Асуэ, 67; 2:5 - П. Си, 74; 3:5 - F. Silva , 82 (с пенальти); 4:5 - F. Silva , 90+2.
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Чэнду Жунчэн
Шанхай Шэньхуа
Егор Сорокин
0%
Дянзуо Лю
0%
He Yiran
0%
Pengfei Han
0%
Hetao Hu
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Матеус Хусса
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Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Чэнду Жунчэн Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Дубина
1787416655
Леня физрук
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Красногвардейчик
1787420040
Видимо Лёня их за два года задолбал в корень)))
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