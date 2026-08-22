«Шанхай Шэньхуа» выиграл 3 из 4 матчей после отставки Слуцкого

Голы: 1:0 - H. Yiran , 2; 1:1 - Л. Асуэ, 21; 2:1 - В. Силва, 35; 2:2 - Л. Асуэ, 51; 2:3 - Р. Ратао, 53; 2:4 - Л. Асуэ, 67; 2:5 - П. Си, 74; 3:5 - F. Silva , 82 (с пенальти); 4:5 - F. Silva , 90+2.