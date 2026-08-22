«Шанхай Шэньхуа» выиграл 3 из 4 матчей после отставки Слуцкого

«Шанхай Шэньхуа» на выезде переиграл «Чэнду Жунчэн» в 24-м туре чемпионата Китая.
Бывшая команда Леонида Слуцкого одержала победу со счетом 5:4.
«Шэньхуа» выиграл три из четырех матчей после отставки российского тренера, случившейся 2 августа.
Ранее они победили «Циндао Хайню» (1:0) и «Хэнань» (4:1), а уступили «Бейджин Гуоань» (0:3).
Китай. Суперлига. 24 тур
Чэнду Жунчэн - Шанхай Шэньхуа - 4:5 (2:1)
Голы: 1:0 - H. Yiran , 2; 1:1 - Л. Асуэ, 21; 2:1 - В. Силва, 35; 2:2 - Л. Асуэ, 51; 2:3 - Р. Ратао, 53; 2:4 - Л. Асуэ, 67; 2:5 - П. Си, 74; 3:5 - F. Silva , 82 (с пенальти); 4:5 - F. Silva , 90+2.
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Чэнду Жунчэн
Шанхай Шэньхуа
Егор Сорокин
0%
Дянзуо Лю
0%
He Yiran
0%
Pengfei Han
0%
Hetao Hu
0%
Матеус Хусса
0%
Ming Yang Yang
0%
Ziming Wang
0%
Шихао Вей
0%
Веллингтон Силва
0%
Felipe Silva
0%
Li Yang
0%
Lisheng Liao
0%
Liao Rongxiang
0%
Baihelamu Abuduwaili
0%
Rômulo
0%
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Жоао Карлос Тейшейра
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Xue Qinghao
0%
Вилсон Манафа
0%
Чэньцзе Чжу
0%
Синичи Чан
0%
Луиш Асуэ
0%
Тианий Гао
0%
Xu Haoyang
0%
Рафаэль Ратао
0%
Songyi Li
0%
Си Ву
0%
Хайцзянь Ван
0%
Пенгфей Си
0%
Saulo Mineiro
0%
Shuai Yang
0%
Yang Zexiang
0%
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Источник: «Бомбардир»