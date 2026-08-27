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  • Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»

Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»

27 августа, 22:56
4

Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что его преследовали в Китае.

– У меня была сталкерша.

– О, расскажите.

– Это реальная история. В Китае была девушка, она поехала с нами на сборы. Лифт открывается – она, я выхожу из автобуса – она, выхожу с обеда – она. Ну то есть реально везде она, просто везде!

И первые три-четыре дня шутки-прибаутки на этот счет: «Викторыч, она реально ***, если в вас влюбилась» (смеется). Она посылала какие-то фотографии, какие-то сердечки, какие-то мягкие игрушки подкладывала рядом с дверью. То есть я открываю – там лежит что-то.

Но через неделю у меня реально началась паранойя. Потому что я уже все время искал ее глазами. Она везде появлялась. Она стояла за сеткой, когда мы проводили тренировки на сборах.

И я в какой-то момент не выдержал – наверное, дней семь-восемь прошло – подошел к администратору команды, объяснил ему ситуацию и сказал: «Можешь с ней поговорить, чтобы она свалила?»

Потому что я уже начал активно нервничать на этот счет. Не очень приятные чувства были.

– А почему вы лично к ней не подошли и не спросили...

– Она не говорила по-английски, только по-китайски. И когда я появлялся, она ловила взгляд, тут же отворачивалась и, мне казалось, какой-то приворот по-китайски говорила (улыбается).

Это выглядело, как будто шаманят против тебя. Сначала смешно, потом ок, а потом ты понимаешь, что у тебя уже паранойя начинается, и тебе реально страшно.

Администратор с ней поговорил. Она мне написала огромное любовное письмо на китайском, передала ему и со слезами покинула расположение отеля.

  • Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года по август 2026 года.
  • Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
  • В России Слуцкий тренировал «ФК Москва», «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин».

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Источник: First&Red
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Интерес
1787861499
Просто она Лё-Ню перепутала с милым самцом панды.Словом, пандюком, а мы знаем, как они трепетно относятся к этому национальному символу.Где бы они не содержались, всё равно считаются китайской собственностью и охраняются китайским законодательством.Так что,Лёня, ты попал...
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subbotaspartak
1787891354
Джульетта покинула отель, Ромео - Китай...
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DMитрий
1787894570
Нормально так Лёню накатило. Ты жираф. Я же тебе сказал, не ешь листочки с этого дерева, ешь вон с того.
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