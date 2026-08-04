Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию

Сегодня, 01:25
5

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о будущем Леонида Слуцкого после ухода с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Думаю, он сам не захочет возвращаться в Россию – перед Китаем у него было много разногласий с нашими футбольными боссами. Он уже привык работать за рубежом.

Возвращение возможно только в одном амплуа – продолжить работу в частном клубе или в своей детской школе в Волгограде, которую он содержал на свои деньги.

На 70 процентов уверен, что ни один российский клуб Премьер-лиги не пригласит его. К моему сожалению, потому что он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА», – сказал Кавазашвили.

  • Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
  • Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
  • В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.

Еще по теме:
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура» 1
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола» 5
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого 4
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Кавазашвили Анзор
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1785798197
чёт вспомнилось) https://bombardir.ru/news/561940
Ответить
subbotaspartak
1785817851
Может он создаст команду КВН... в Камызяках...
Ответить
Просто-333
1785818135
Это да. Умных и независимых у нас не любят
Ответить
k611
1785826708
Думаю долго без работы он сидеть не будет. Он же не Мостовой (словесный теоретик)...
Ответить
morgan59
1785828571
Ничего в ЦСКА и в сорной он не доказал. Он принял готовую команду-Чемпион от Газаева, и пока держалась основа с ней играл, как только закончили играть, Березуцкие и прочие, он сам ушел, развалил до дальше некуда Рубин, попробовал себя в Голландии и ничего не достигнув уехал в Китай.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
10
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
3
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
5
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Все новости
Все новости
«Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по числу голов в двух стартовых турах
14:20
2
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
10
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
3
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
5
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
2
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
2
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
9
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
8
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
7
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
4
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
08:58
11
Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»
08:48
4
Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»
08:17
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
5
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
2
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
7
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
2
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
22
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
2
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+