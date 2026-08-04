Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о будущем Леонида Слуцкого после ухода с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».
«Думаю, он сам не захочет возвращаться в Россию – перед Китаем у него было много разногласий с нашими футбольными боссами. Он уже привык работать за рубежом.
Возвращение возможно только в одном амплуа – продолжить работу в частном клубе или в своей детской школе в Волгограде, которую он содержал на свои деньги.
На 70 процентов уверен, что ни один российский клуб Премьер-лиги не пригласит его. К моему сожалению, потому что он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА», – сказал Кавазашвили.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
- В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.
Источник: «Советский спорт»