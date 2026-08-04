Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»

Футбольный агент Тимур Гурцкая допустил возвращение Леонида Слуцкого в РПЛ после ухода с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

– Мы сейчас говорили про ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив». Недавно освободился Слуцкий… Вот ты веришь, что он будет в одном из этих трeх клубов?

– Ну… Не знаю. Сложно судить. Я вообще очень плохо себе представляю, как до сих пор функционирует заход игроков в ЦСКА и вообще любое спортивное решение в ЦСКА. Мне кажется, там несколько есть пунктов принятия решений…

А про «Динамо»… Верю, что там может оказаться. В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА.

– «Локомотив»?

– Не знаю, «Локомотив» – очень консервативная команда по увольнению или приобретению новых тренеров. Я не знаю, какие планы у Ротенберга.