Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»

Футбольный агент Тимур Гурцкая допустил возвращение Леонида Слуцкого в РПЛ после ухода с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».
– Мы сейчас говорили про ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив». Недавно освободился Слуцкий… Вот ты веришь, что он будет в одном из этих трeх клубов?
– Ну… Не знаю. Сложно судить. Я вообще очень плохо себе представляю, как до сих пор функционирует заход игроков в ЦСКА и вообще любое спортивное решение в ЦСКА. Мне кажется, там несколько есть пунктов принятия решений…
А про «Динамо»… Верю, что там может оказаться. В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА.
– «Локомотив»?
– Не знаю, «Локомотив» – очень консервативная команда по увольнению или приобретению новых тренеров. Я не знаю, какие планы у Ротенберга.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
- В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.
Источник: «Это футбол, брат!»