Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы

Вингер «Оренбурга» Хорди Томпсон вернулся в расположение клуба.

В конце июня стало известно, что 21-летний чилиец не прилетел в Россию для подготовки к сезону.

Руководство «Оренбурга» сообщало о планах оштрафовать легионера.

«Хорди Томпсон прилетел, находится в Оренбурге и проводит индивидуальные тренировки с тренерами клуба», – заявили в пресс-службе.