Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы

Вингер «Оренбурга» Хорди Томпсон вернулся в расположение клуба.
В конце июня стало известно, что 21-летний чилиец не прилетел в Россию для подготовки к сезону.
Руководство «Оренбурга» сообщало о планах оштрафовать легионера.
«Хорди Томпсон прилетел, находится в Оренбурге и проводит индивидуальные тренировки с тренерами клуба», – заявили в пресс-службе.
- Нападающий выступает за «Оренбург» с лета 2024 года.
- За два сезона он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 55 матчах.
- Контракт Томпсона истекает 30 июня 2027-го.
Источник: «Чемпионат»