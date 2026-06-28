Легионер «Оренбурга» прогуливает сборы

Хорди Томпсон, чилийский полузащитник «Оренбурга», не явился в расположение клуба для подготовки к сезону.

Футболист должен был прибыть в Россию для работы с командой, однако так и не появился.

Сам Томпсон хочет вернуться в Чили и продолжить карьеру в «Коло-Коло». При этом представители игрока выступают против возвращения в чилийский клуб – у них есть предложения по футболисту из Европы.