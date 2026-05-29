Чилиец из «Оренбурга» в восторге от безопасности в России: «Закрываю машину через раз»

Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон рассказал о безопасности в России.
– Ты так и не закрываешь машину в Оренбурге?
– В зависимости от ситуации. В России я закрываю машину через раз. Здесь совсем другая культура. Все по-другому. В России очень безопасно. Это одна из причин, почему мне тут нравится.
– А в Чили?
– В Чили нельзя оставить машину открытой или нельзя забыть вещь на улице. Там ее точно украдут.
- Томпсон выступает в России с января 2024 года.
- В этом сезоне он провел в РПЛ 28 матчей: 5 голов, 5 результативных передач.
- Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Metaratings.ru