Чилиец из «Оренбурга» в восторге от безопасности в России: «Закрываю машину через раз»

Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон рассказал о безопасности в России.

– Ты так и не закрываешь машину в Оренбурге?

– В зависимости от ситуации. В России я закрываю машину через раз. Здесь совсем другая культура. Все по-другому. В России очень безопасно. Это одна из причин, почему мне тут нравится.

– А в Чили?

– В Чили нельзя оставить машину открытой или нельзя забыть вещь на улице. Там ее точно украдут.