Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Тяжело делать выводы, это были офсайды. Мы сыграли «на ноль» – самое главное. Наши защитники хорошо играли. Конечно, три пропущенных гола из офсайда – это всегда неприятно. Тенденции не очень хорошие.

Но всe зависит от соперника. «Ростов» и «Факел» играют в обороняющийся футбол. Сегодня получилось заработать пенальти и забить. Но надо играть лучше», – сказал Тороп.