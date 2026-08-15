ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова

Автор Спортса Илья Васильев проанализировал работу главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова.

«Боюсь, Игдисамов = Алексей Березуцкий.

Игдисамов и Березуцкий стали главными тренерами, потому что в ЦСКА никого не нашли. Без больших летних трансферов (у Березуцкого – Заболотный и Мухин, у Игдисамова – никого). По игре обе команды не сильнее аутсайдеров.

Игдисамов пока обходится без Чалова на правом фланге, но уже достаточно спорных решений:

1. Баринов позиционно атаковал в роли атакующей восьмерки.

2. Алвес получил шанс в РПЛ только сегодня. Не лучший матч, но был одним из лучших в атаке ЦСКА. То, чего не хватало вместе с Бариновым.

3. Игдисамов заменил Кругового на 67-й против «Ростова». Тогда же оставил в запасе Поповича – одного из самых острых игроков первых туров.

4. Ничего не имею против Гайича, но фланг Попович – Круговой смотрелся веселее. Сейчас Попович посредственно побегал слева.

Можно справедливо сказать, что Игдисамов ищет варианты. Но тренер работает с мая – время на пробы было. Я рад, когда наши клубы дают шансы своим, но именно в в случае Игдисамова сомневаюсь – супер, если выстрелит, но меня смущает отсутствие опыта наверху, его полноценная работа в РПЛ началась только полгода назад.

Мне кажется, здесь вполне подошел даже Ролан Гусев – он хотя бы давно варится в РПЛ».