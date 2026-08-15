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ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова

15 августа, 21:31
8

Автор Спортса Илья Васильев проанализировал работу главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова.

«Боюсь, Игдисамов = Алексей Березуцкий.

Игдисамов и Березуцкий стали главными тренерами, потому что в ЦСКА никого не нашли. Без больших летних трансферов (у Березуцкого – Заболотный и Мухин, у Игдисамова – никого). По игре обе команды не сильнее аутсайдеров.

Игдисамов пока обходится без Чалова на правом фланге, но уже достаточно спорных решений:

1. Баринов позиционно атаковал в роли атакующей восьмерки.

2. Алвес получил шанс в РПЛ только сегодня. Не лучший матч, но был одним из лучших в атаке ЦСКА. То, чего не хватало вместе с Бариновым.

3. Игдисамов заменил Кругового на 67-й против «Ростова». Тогда же оставил в запасе Поповича – одного из самых острых игроков первых туров.

4. Ничего не имею против Гайича, но фланг Попович – Круговой смотрелся веселее. Сейчас Попович посредственно побегал слева.

Можно справедливо сказать, что Игдисамов ищет варианты. Но тренер работает с мая – время на пробы было. Я рад, когда наши клубы дают шансы своим, но именно в в случае Игдисамова сомневаюсь – супер, если выстрелит, но меня смущает отсутствие опыта наверху, его полноценная работа в РПЛ началась только полгода назад.

Мне кажется, здесь вполне подошел даже Ролан Гусев – он хотя бы давно варится в РПЛ».

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Источник: телеграм-канал Ильи Васильева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гусев Ролан Игдисамов Дмитрий
Комментарии (8)
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Император 1
1786821716
Согласен, Гусев отличный вариант
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paracetamol
1786821761
ДА УЖ, ТРЕНЕР ИЗ ПЕРДИВА В ЦСКА. Анекдот новый чтоль? Гинер в недоумении и работает с судьями.
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Mirak92
1786823192
ИГРОКИ НУЖНЫ!!!!
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bratskij
1786823727
Рулят мешки зажравшиеся вот такая жопа и будет.
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Интерес
1786824791
1.Кого и чего атаковал Баринов? 2.Алвеса на поле не было, ну покрасовался пару раз. 3.А сколько туров(времени) нужно Поповичу, чтобы оправдать ожидания некоего Ильи Васильева? 4.Гайич из той породы "рабочих лошадок",которыми все тренеры не пренебрегают, пока не появится игрок, на голову его превосходящий на этом конкретном месте.И это точно не Попович, у которого иной функционал. 5.Гусева можешь забрать себе в штат.Тоже "ничего не имею против него", но Ролан успел немного замазаться в склоках, и что-то всех теперь настораживает. Я так понял, что Васильев и другие думали, что Игдисамов сильнее Челестини, и не понимали, что его назначили "тренироваться на кошках", по принципу "пан или пропал".Поэтому пока и блажить нечего.Как сказал гуру футбольного цеха Мостовой-"тренер-ничто, игрок всё".Претензии к игрокам, вдруг ставшими игрочишками.
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Литейный 4 (returned)
1786856446
Коней спасет Качалкин с помощником Березуцким. Гыгыгы
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boris63
1786858098
С Серёгой Игнашевичем было бы намного лучше, он мужик строгий, быстро бы игрочишек заставил работать и Мойзу в том числе. Этот тренер больше похож на кухарку бабу. Пойдут более сильные команды, будет "жопа".
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