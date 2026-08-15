Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался после матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

– Самое главное, что сыграли на ноль. Конечно, три пропущенных мяча – это не очень хорошо, но все голы были после офсайдов. У команды появляется командный дух, мы смогли одержать важную победу. В следующих матчах будет тест на проявление лидерских качеств. Если говорить про качество игры, то не все получалось. Но главное – победа.

– Как вам конкуренция с Бориско?

– Максим – очень хороший вратарь. На самом деле ничего не поменялось. Все, как и было с Игорем Акинфеевым. Каждый работает на максимуме.