Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»

Данил Круговой, защитник ЦСКА, высказался после победы над «Факелом» в 4-м туре РПЛ.

«Про такие игры хочется сказать: «Взяли три очка и забыли». Спасибо всем за поддержку сегодня! Да и всегда!» – написал Круговой в своем телеграм-канале.