Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»

Данил Круговой, защитник ЦСКА, высказался после победы над «Факелом» в 4-м туре РПЛ.
«Про такие игры хочется сказать: «Взяли три очка и забыли». Спасибо всем за поддержку сегодня! Да и всегда!» – написал Круговой в своем телеграм-канале.
- Армейцы дома обыграли воронежскую команду со счетом 1:0. Игра прошла на «ВЭБ Арене» в Москве.
- После четырех туров ЦСКА набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» с одним очком идет последним, на 16-й строчке.
- В следующем туре красно-синие 22 августа встретятся с «Локомотивом», а воронежцы в тот же день сыграют с «Оренбургом».
Источник: телеграм-канал Данила Кругового