«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА

Дмитрий Баринов, полузащитник ЦСКА, переадресовал вопрос о своем отсутствии в стартовом составе на матч с «Факелом» главному тренеру команды Дмитрию Игдисамову.

«Почему не играл? Спросите у тренера. Все вопросы к нему», – сказал Баринов.