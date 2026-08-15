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  • «Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА

«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА

15 августа, 19:38
10

Дмитрий Баринов, полузащитник ЦСКА, переадресовал вопрос о своем отсутствии в стартовом составе на матч с «Факелом» главному тренеру команды Дмитрию Игдисамову.

«Почему не играл? Спросите у тренера. Все вопросы к нему», – сказал Баринов.

  • В субботу армейцы дома обыграли соперника со счетом 1:0 в 4-м туре чемпионата России.
  • На старте сезона-2026/27 29-летний полузащитник провел два матча в чемпионате страны.
  • ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на второе место в РПЛ. В следующем туре команда дома сыграет против «Локомотива».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Баринов Дмитрий Игдисамов Дмитрий
Комментарии (10)
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...уефан
1786812357
...и потекло говно по трубам!...
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Интерес
1786813860
Потому что когда нет тебя в составе, команда выигрывает.А когда есть-ничья.Пока 2-2...
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FWSPM
1786815663
играем реже деньги теже
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АЛЕКС 58
1786815674
Зачем ты вообще нужен
Ответить
Mirak92
1786816021
скорее всего бы проиграли, был бы ты дырявый в основе
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САДЫЧОК
1786818133
Слабый футболист.Слабый тренер.
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Marshall1956
1786818383
Хватило смелости оставить это полено на скамейке.молодец!
Ответить
Alexander.saf
1786822326
Играть надо, тогда и будешь в старте
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RUSARM
1786824661
А что спрашивать то,все и так видят,кто полезнее тот и играет... Меньше из себя профи строить надо,а так зря купили,молодые лучше....
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АЛЕКС 58
1786857651
Больше к тебе вопросов чем к тренеру
Ответить
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