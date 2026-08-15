«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА

Дмитрий Баринов, полузащитник ЦСКА, переадресовал вопрос о своем отсутствии в стартовом составе на матч с «Факелом» главному тренеру команды Дмитрию Игдисамову.
«Почему не играл? Спросите у тренера. Все вопросы к нему», – сказал Баринов.
- В субботу армейцы дома обыграли соперника со счетом 1:0 в 4-м туре чемпионата России.
- На старте сезона-2026/27 29-летний полузащитник провел два матча в чемпионате страны.
- ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на второе место в РПЛ. В следующем туре команда дома сыграет против «Локомотива».
Источник: «Спорт-Экспресс»