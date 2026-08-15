Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался об отсутствии полузащитника Дмитрия Баринова в матче 4-го тура РПЛ против «Факела».

– Мы привыкли видеть на поле с первых минут Кирилла Глебова и Дмитрия Баринова. Почему сегодня их не было в старте?

– Дима Баринов принимал участие не во всех играх этого сезона, сегодня также пропустил игру. В той зоне, где он играет, сегодня нам были нужны качества Матеуса Алвеса, так что это тактическое решение.

По Глебову: у него было напряжение в мышцах, поэтому мы не могли рассчитывать на него больше, чем на 10-15 минут. Не хотели рисковать его здоровьем.