Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался об отсутствии полузащитника Дмитрия Баринова в матче 4-го тура РПЛ против «Факела».
– Мы привыкли видеть на поле с первых минут Кирилла Глебова и Дмитрия Баринова. Почему сегодня их не было в старте?
– Дима Баринов принимал участие не во всех играх этого сезона, сегодня также пропустил игру. В той зоне, где он играет, сегодня нам были нужны качества Матеуса Алвеса, так что это тактическое решение.
По Глебову: у него было напряжение в мышцах, поэтому мы не могли рассчитывать на него больше, чем на 10-15 минут. Не хотели рисковать его здоровьем.
- В субботу армейцы дома обыграли соперника со счетом 1:0 в 4-м туре чемпионата России.
- На старте сезона-2026/27 29-летний полузащитник провел два матча в чемпионате страны.
- ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на второе место в РПЛ. В следующем туре команда дома сыграет против «Локомотива».
Источник: официальный сайт ЦСКА