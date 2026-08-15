РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)

«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 4-го тура РПЛ.

Игра прошла на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. На 31-й минуте нападающий хозяев Тимур Сулейманов открыл счет. Форвард казанцев Жак-Жюльен Сиве восстановил равновесие на 51-й минуте, реализовав пенальти.

После четырех туров «Рубин» с пятью очками идет восьмым, «Ростов» с таким же количеством баллов занимает девятую строчку турнирной таблицы.

В следующем туре «Ростов» 22 августа сыграет на выезде с «Ахматом», а «Рубин» 24 августа встретится в гостях с «Балтикой».