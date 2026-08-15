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РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)

15 августа, 20:34
5

«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 4-го тура РПЛ.

Игра прошла на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. На 31-й минуте нападающий хозяев Тимур Сулейманов открыл счет. Форвард казанцев Жак-Жюльен Сиве восстановил равновесие на 51-й минуте, реализовав пенальти.

После четырех туров «Рубин» с пятью очками идет восьмым, «Ростов» с таким же количеством баллов занимает девятую строчку турнирной таблицы.

В следующем туре «Ростов» 22 августа сыграет на выезде с «Ахматом», а «Рубин» 24 августа встретится в гостях с «Балтикой».

Россия. Премьер-лига. 4 тур
Ростов - Рубин - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Т. Сулейманов, 31; 1:1 - Ж. Сиве, 51 (с пенальти).
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов
Комментарии (5)
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Novochek
1786821302
Ничья . И то хлеб.
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ySS
1786824054
Потеряли 2 очка, Казань пока никакая...
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Чилим.
1786841855
Счёт по игре. Хотя в конце матча Ростов выдохся. Но молодцы-дотерпели.
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evgevg13
1786859469
Как то так
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БАЗАРА НЕТ
1786861832
Равная игра, но судья все так чудил маленько
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