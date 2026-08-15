В «Локо» конфликт из-за Батракова

В руководстве «Локомотива» наметился конфликт из-за переговоров с «Галатасараем» по полузащитнику Алексею Батракову.

«На сегодняшнем собрании в «Локомотиве», которое провел глава РЖД Олег Белозеров, на вопрос руководителя корпорации по поводу продажи Алексея Батракова в «Галатасарай» за 25 миллионов евро председатель совета директоров Юрий Нагорных и главный тренер Михаил Галактионов одобрили трансфер.

Единственный, кто возражал, – гендиректор Борис Ротенберг, который считает, что если лидера и продавать, то за гораздо более высокую сумму. По итогам встречи Белозеров одобрил продажу Батракова за 25 миллионов, если турецкий клуб согласится на меньшую рассрочку, чем предлагаемые пять лет», – написал источник.