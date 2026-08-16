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  • Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»

Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»

16 августа, 00:25
4

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о промахе форварда Георгия Мелкадзе в матче с «Краснодаром».

– У Мелкадзе не получается игра на стадионе «Краснодара»…

– Это футбол. Георгий и не первый, и не последний удар мимо пробил в своей карьере. Мы даже не будем поднимать этот вопрос, так как бывает технический брак. Главное, что мы создали момент с хорошим прострелом, а Мелкадзе был на том месте, где должен быть, что уже плюс. Всe остальное поправимо.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.
  • Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
  • Летом футболиста предлагали топ-клубам РПЛ.

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Источник: официальный сайт «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Мелкадзе Георгий Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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aldo conte
1786841497
Краснодару очки нужнее, чем Ахмату. А Мелкадзе еще забьёт, но в другой раз, другой команде и принесёт Ахмату очко, а может и три. 😍
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trener7
1786860908
У Кривцова тоже удар не получился
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knikos
1786869734
Комментарий удален пользователем
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