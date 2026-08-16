Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о промахе форварда Георгия Мелкадзе в матче с «Краснодаром».

– У Мелкадзе не получается игра на стадионе «Краснодара»…

– Это футбол. Георгий и не первый, и не последний удар мимо пробил в своей карьере. Мы даже не будем поднимать этот вопрос, так как бывает технический брак. Главное, что мы создали момент с хорошим прострелом, а Мелкадзе был на том месте, где должен быть, что уже плюс. Всe остальное поправимо.