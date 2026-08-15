Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»

Бывший тренер «Анжи», «Крыльев Советов», «Химок» Магомед Адиев высказался о приближающемся трансфере Алексея Батракова из «Локо» в «Галатасарай».

– Алексей Батраков близок к трансферу в «Галатасарай», что думаете об этом переходе?

– В текущей ситуации переход в «Галатасарай» – это точно шаг вперед для Батракова. Видел его интервью, что он хотел был развиваться дальше. Эти слова – подтверждение того, что он хочет сделать следующий шаг.

«Галатасарай» всегда находится на виду, на слуху, выступает в еврокубках. Поэтому, на мой взгляд, Батракову нужно делать этот шаг. Тут, опять же, нужно учитывать текущую ситуацию в «Локомотиве». В клубе сейчас не самая благоприятная ситуация для дальнейшего развития Батракова.

Понятно, что «Локомотиву» в этом сезоне придется непросто. Но я могу понять и «Локомотив» – потеря своего лидера сильно скажется на игре команды.