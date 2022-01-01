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Магомед Адиев
Магомед Адиев
Россия
30 июня 1977 (49)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
22 сентября
5
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
8 сентября
4
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
7 сентября
4
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
15 августа
2
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
4 июля
1
Игроки европейского клуба «слили» российского тренера
1 июля
7
Названа конкретная причина увольнения Адиева из «МЛ Витебска»
25 июня
4
Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе
24 июня
1
Чемпиона Беларуси обвинили в оскорблении российского тренера
22 июня
4
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
21 июня
Белорусский клуб психологически давит на Адиева
20 июня
1
Фото
Адиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
19 июня
1
Новые подробности отстранения Адиева от работы в «МЛ Витебске»
16 июня
Адиева отстранили от работы в клубе из Беларуси менее чем через 2 месяца после назначения
16 июня
3
В Беларуси в восторге от приезда российского тренера
8 мая
5
Видео
Фанаты искупали Адиева в овациях после удачного дебюта в Беларуси
3 мая
1
Губернатор Федорищев раскрыл подробности увольнения Адиева из «Крыльев»
1 мая
Уволенный из «Крыльев» Адиев возглавил команду-участницу Лиги чемпионов
28 апреля
6
Адиев раскрыл, сколько ему заплатили за увольнение из «Крыльев Советов»
22 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Адиев прокомментировал свое будущее после ухода из «Крыльев Советов»
14 апреля
1
Гурцкая раскрыл, за что уволили Адиева из «Крыльев Советов»
6 апреля
3
Уточненная информация о компенсации Адиеву в «Крыльях Советов»
5 апреля
1
Адиева уволили из «Крыльев Советов» из-за обиды губернатора Федорищева
4 апреля
Уволенный из «Крыльев Советов» Адиев стал жертвой ложной информации
4 апреля
2
Семак высказался об увольнении Адиева из «Крыльев Советов» перед матчем с «Зенитом»
2 апреля
1
Известно, сколько Адиев получит за увольнение из «Крыльев Советов»
2 апреля
1
Подробности отставки Адиева из «Крыльев Советов»
2 апреля
4
Контракт между «Крыльями» и Адиевым продолжает действовать
2 апреля
1
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3
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