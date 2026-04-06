Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая раскрыл, за что уволили Адиева из «Крыльев Советов»

Гурцкая раскрыл, за что уволили Адиева из «Крыльев Советов»

6 апреля, 23:31
4

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил информацию, что экс-тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев лишился работы, поскольку не упомянул ряд влиятельных людей в благодарственном письме.

«Перед увольнением Адиева «Крылья» прошли «Локомотив» в Кубке, обыграли Махачкалу в чемпионате. Получается, что клуб увольняет тренера не по спортивным причинам.

Адиев летал по давнему приглашению к своему товарищу в Казахстан. Там был бывший президент федерации футбола Казахстана, который когда-то Магомеда поставил главным тренером сборной. На этом мероприятии был человек из «Актобе», с которым в разговоре при первой встрече они не дошли даже до цифр.

Для чего Адиев это вынес, стал говорить и отвечать журналисту – загадка. На самом деле он сказал, что сейчас он не уйдет, что сейчас у него есть «Крылья Советов». Потом всплыло, что разговор дошел до денег на лето. И, конечно, какие-то участники в Самаре обиделись.

Но на самом деле они обиделись даже не на это, Адиева уволили не из-за этого. Его уволили из-за того, что он не всех упомянул в благодарственном письме. Он сказал, что дал слово Яковлеву, и пока не уйдет из клуба. Но на это обиделся банкир Кумин, который является одним из учредителей, и губернатор [Вячеслав Федорищев], который сказал: «А где я вообще в этом письме?»

Яковлев до последнего пытался убедить отложить все вопросы до лета», – рассказал Гурцкая.

  • «Крылья» объявили об отставке Адиева 1 апреля.
  • Он возглавлял команду с июня прошлого года.
  • И.о. главного тренера стал Сергей Булатов.

Еще по теме:
«Подлец»: Гурцкая прошелся по директору «Спартака» Кахигао 21
Гурцкая объяснил, почему в «Зените» «разброд и шатания» 1
Гурцкая прокомментировал потенциальное возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Адиев Магомед Гурцкая Тимур
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
гидромашина
1775507800
Бардак там полный.
Ответить
Loko_Roma
1775535254
Как же о баренах забыли?
Ответить
Александр.Т.
1775538544
Что за дичь? Его уволили так как команда не чего не показывает
Ответить
Интерес
1775547170
ТОгда это "приволжская песочница"уровня детсада.
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
1
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 