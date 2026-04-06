Гурцкая раскрыл, за что уволили Адиева из «Крыльев Советов»

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил информацию, что экс-тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев лишился работы, поскольку не упомянул ряд влиятельных людей в благодарственном письме.

«Перед увольнением Адиева «Крылья» прошли «Локомотив» в Кубке, обыграли Махачкалу в чемпионате. Получается, что клуб увольняет тренера не по спортивным причинам.

Адиев летал по давнему приглашению к своему товарищу в Казахстан. Там был бывший президент федерации футбола Казахстана, который когда-то Магомеда поставил главным тренером сборной. На этом мероприятии был человек из «Актобе», с которым в разговоре при первой встрече они не дошли даже до цифр.

Для чего Адиев это вынес, стал говорить и отвечать журналисту – загадка. На самом деле он сказал, что сейчас он не уйдет, что сейчас у него есть «Крылья Советов». Потом всплыло, что разговор дошел до денег на лето. И, конечно, какие-то участники в Самаре обиделись.

Но на самом деле они обиделись даже не на это, Адиева уволили не из-за этого. Его уволили из-за того, что он не всех упомянул в благодарственном письме. Он сказал, что дал слово Яковлеву, и пока не уйдет из клуба. Но на это обиделся банкир Кумин, который является одним из учредителей, и губернатор [Вячеслав Федорищев], который сказал: «А где я вообще в этом письме?»

Яковлев до последнего пытался убедить отложить все вопросы до лета», – рассказал Гурцкая.