Гурцкая вынес вердикт «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Динамо» и в следующем сезоне не будет серьезным претендентом на победу в турнирах.

– Если «Динамо» хочет претендовать на титулы, Гусева надо менять?

– Я не уверен, что «Динамо» сейчас может претендовать на какие-то титулы, кроме как в мечтах. Им нужно очень много народу поменять.

Вопрос ли это Гусева? Или вопрос, есть ли у них на это деньги? У «Динамо» не состав, который может бороться с «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком». Третья команда, которая в следующем году будет бороться за чемпионство – это «Спартак».

– Год назад «Динамо» собирало состав под большие задачи?

– «Динамо» собирало состав под задачи тренера, который с этим составом ничего не выиграл.

Другой тренер скажет: «Мне не нужны Глебов, Миранчук, Осипенко и другие». Есть ли у них деньги на такие траты? Мне кажется, что нет. Но в таком виде «Динамо» не будет претендовать на титулы.

– С учетом этого мы можем предположить, что Бителло и Тюкавин летом уйдут из «Динамо»?

– Я считаю, что нет. Про Бителло ничего не могу сказать, у латиноамериканцев всегда другая история.

– Тюкавин – в «Зенит»?

– Для меня это исключенный трансфер. Многие будут против этого. «Динамо» поднимется, включит свой ресурс и переубедит Тюкавина.

В чем смысл перехода Тюкавина в «Зенит»? «Зенит» выиграет чемпионство и без него. В «Динамо» именно он может выиграть чемпионство. А зачем переходить в команду, которая и без тебя будет чемпионом?