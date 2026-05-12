Гурцкая вынес вердикт «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Динамо» и в следующем сезоне не будет серьезным претендентом на победу в турнирах.
– Если «Динамо» хочет претендовать на титулы, Гусева надо менять?
– Я не уверен, что «Динамо» сейчас может претендовать на какие-то титулы, кроме как в мечтах. Им нужно очень много народу поменять.
Вопрос ли это Гусева? Или вопрос, есть ли у них на это деньги? У «Динамо» не состав, который может бороться с «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком». Третья команда, которая в следующем году будет бороться за чемпионство – это «Спартак».
– Год назад «Динамо» собирало состав под большие задачи?
– «Динамо» собирало состав под задачи тренера, который с этим составом ничего не выиграл.
Другой тренер скажет: «Мне не нужны Глебов, Миранчук, Осипенко и другие». Есть ли у них деньги на такие траты? Мне кажется, что нет. Но в таком виде «Динамо» не будет претендовать на титулы.
– С учетом этого мы можем предположить, что Бителло и Тюкавин летом уйдут из «Динамо»?
– Я считаю, что нет. Про Бителло ничего не могу сказать, у латиноамериканцев всегда другая история.
– Тюкавин – в «Зенит»?
– Для меня это исключенный трансфер. Многие будут против этого. «Динамо» поднимется, включит свой ресурс и переубедит Тюкавина.
В чем смысл перехода Тюкавина в «Зенит»? «Зенит» выиграет чемпионство и без него. В «Динамо» именно он может выиграть чемпионство. А зачем переходить в команду, которая и без тебя будет чемпионом?
- Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.
- Зимой его утвердили главным тренером.
- После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
- Затем последовала серия из 3 поражений, 5 ничьих и 3 побед в 11 встречах.
- Столичная команда идет восьмой в турнирной таблице РПЛ, вылетев при этом из FONBET Кубка России.