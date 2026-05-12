Гурцкая вынес вердикт «Динамо»

12 мая, 16:16
13

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Динамо» и в следующем сезоне не будет серьезным претендентом на победу в турнирах.

– Если «Динамо» хочет претендовать на титулы, Гусева надо менять?

Я не уверен, что «Динамо» сейчас может претендовать на какие-то титулы, кроме как в мечтах. Им нужно очень много народу поменять.

Вопрос ли это Гусева? Или вопрос, есть ли у них на это деньги? У «Динамо» не состав, который может бороться с «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком». Третья команда, которая в следующем году будет бороться за чемпионство – это «Спартак».

– Год назад «Динамо» собирало состав под большие задачи?

– «Динамо» собирало состав под задачи тренера, который с этим составом ничего не выиграл.

Другой тренер скажет: «Мне не нужны Глебов, Миранчук, Осипенко и другие». Есть ли у них деньги на такие траты? Мне кажется, что нет. Но в таком виде «Динамо» не будет претендовать на титулы.

– С учетом этого мы можем предположить, что Бителло и Тюкавин летом уйдут из «Динамо»?

– Я считаю, что нет. Про Бителло ничего не могу сказать, у латиноамериканцев всегда другая история.

– Тюкавин – в «Зенит»?

– Для меня это исключенный трансфер. Многие будут против этого. «Динамо» поднимется, включит свой ресурс и переубедит Тюкавина.

В чем смысл перехода Тюкавина в «Зенит»? «Зенит» выиграет чемпионство и без него. В «Динамо» именно он может выиграть чемпионство. А зачем переходить в команду, которая и без тебя будет чемпионом?

  • Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.
  • Зимой его утвердили главным тренером.
  • После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
  • Затем последовала серия из 3 поражений, 5 ничьих и 3 побед в 11 встречах.
  • Столичная команда идет восьмой в турнирной таблице РПЛ, вылетев при этом из FONBET Кубка России.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Гурцкая Тимур
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1778592330
У Балтики тоже состав недорогой, но в топ 5
Ответить
...уефан
1778592750
...хорош уже этот бред Гурцкая постить...
Ответить
СильныйМозг
1778595817
Проще махнуться, Соболева на Тюкавина и задача 51 год дна, будет выполнена, уже в первых 15 турах Динамо.
Ответить
Император Бомжей
1778596091
Жирный мопед не шарит в футболе
Ответить
Дубина
1778598267
Гурцкую седня таращит не по детски!!!
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1778606820
Динамо не слабее Локомотива и Балтики по составу,будут в 5ке в следующем году
Ответить
crf57
1778639041
Уберите этого недоумка с женской фамилией из комментариев!
Ответить
_Sasha_
1778653151
Гурцкая уже Карпина советовал и мы знаем как Карпин убил Динамо...
Ответить
